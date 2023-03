Violencia alcanza a los de casa

El asesinato del exdiputado local de Morena Alexis Sánchez García, y de su pequeño hijo, en el ataque a balazos que también alcanzó a la esposa del secretario de Servicios Legislativos del Congreso de Veracruz, gravemente herida, y quienes lo acompañaban en la zona caliente de Tezonapa, es un caso más del Veracruz violento que se encuentra secuestrado por organizaciones criminales que actúan en la absoluta impunidad.



Le tocó a uno de casa, del mismo gobierno morenista, en un hecho tan lamentable como muchos otros a lo ancho y largo del territorio, sin que esto haga reaccionar a la autoridad responsable de la Seguridad Pública para poner fin a la historia de terror que viven los ciudadanos, debido a que los gobiernos locales decidieron acatar la instrucción superior de no enfrentar a los delincuentes.



El exdiputado es una víctima más de esa estrategia que alienta la violencia, de dejar hacer y dejar pasar, dónde los delincuentes son los que realmente mandan en una parte del país, y gran parte de Veracruz. No se sabe quienes fueron los agresores ni porqué cometieron el crimen, pero a juzgar por los hechos, se trató de un ataque directo.



Tampoco la autoridad ministerial ha señalado las líneas de investigación que siguen, sólo que el exdiputado local había acudido al festejo del 50 aniversario de un negocio familiar en Tezonapa, al que también asistió su hermano Luis Arturo Sánchez García, exalcalde de Tezonapa, pero se desconoce qué podría haber motivado esa mortal agresión.



Esa zona, en los últimos años, es un polvorín, con presencia de organizaciones que se dedican a cometer todo tipo de delitos, sin que las policías locales y del estado, o corporaciones como la Guardia Nacional, Ejército y Marina, puedan enfrentarlas con éxito. Nada los detiene, y ahí está una prueba más.



¿Qué más falta para atender la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, contemplado en la Constitución? Los ciudadanos están en el total desamparo frente a esos poderosos grupos, y ahora también hasta los servidores públicos del actual gobierno. Habrá que ver si lo ocurrido sirve de coyuntura para aplicar la ley, más allá del socorrido argumento de “no habrá impunidad”, o “se aplicará la ley”.



Lo que en realidad se requiere es que la autoridad cumpla con su responsabilidad, mínimo, que justifique desempeñar el cargo para el que fueron elegidos y designados.



Por cierto, habrá que analizar el respaldo implícito del dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, al acompañar a Héctor Yunes Landa, dirigente de Alianza Generacional, al acto donde la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, ofreció la conferencia magistral “El Derecho al Cuidado”, el domingo en el teatro Clavijero del puerto de Veracruz, y la asistencia al mismo, de los alcaldes de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, y de Boca del Río, Juan Manuel de Unánue Abascal, así como personajes del PAN, PRI, PRD y otros.



