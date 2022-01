Violencia, desbordada en Veracruz

De la peor manera hemos iniciado el 2022 en la entidad: violentos asaltos, cuerpos desmembrados, ataques a las instalaciones de seguridad, desaparecidos, extorsiones a lo largo y ancho de nuestro territorio. En síntesis, tenemos un Veracruz desbordado de agresiones, sangre, muerte, dolor y temor.

Tan solo en los primeros diez días de este año se han registrado 4.7 homicidios cada 24 horas, lo que debe obligar a nuestras autoridades a dejar de mirar por el espejo retrovisor y dar un golpe de timón, aplicar una estrategia que combata al delito, pues esto ha pasado de estar mal a estar terriblemente mal.

Primero fue el asalto a una pareja de la tercera edad en la conurbación de Xalapa-Emiliano Zapata, que terminó con la vida de la señora y a él lo mantiene luchando por sobrevivir en un hospital. Después, aparecieron nueve cuerpos en una carretera del sur de la entidad, visiblemente torturados y con un mensaje de afrenta; otros cuatro se encontraron al otro día en Emiliano Zapata y dos más desmembrados en los municipios de Nautla y San Rafael. Luego vino el ataque con artefactos caseros explosivos a las instalaciones de la Delegación de Seguridad Pública en Coatzacoalcos, más otros casos que tuvieron menos reflector, pero que igual dejaron luto y preocupación en hogares.

No pasemos por alto que la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI reveló que en Veracruz 8 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros con las acciones que ha implementado el gobierno estatal morenista para brindarles protección y seguridad.

Por eso, como diputada local, pero también como veracruzana, considero primordial sentirnos libres y seguros, tanto en nuestra casa como en nuestro trabajo, la calle o algún lugar público, para lo que se necesita un trabajo coordinado entre las autoridades y dejar de lavarse las manos en el pasado.

No es empático con el ciudadano decir que antes se tiraban más cuerpos; lo que las y los veracruzanos demandan es que este tipo de incidentes ya no se repitan en nuestra querida tierra.

No podemos ni debemos normalizar la violencia en cualquiera de sus formas: no podemos ser indiferentes a ocupar el segundo lugar en feminicidios, unos de los primeros lugares en homicidios dolosos, a que se asalten y asesinen a adultos mayores, a que secuestren o extorsionen a alguien, a que haya desaparecidos. Eso no era ni debe ser Veracruz.

La violencia es la máxima expresión de una sociedad corrompida y un tejido social que necesita reconstruirse, así que debemos empezar por uno mismo, en nuestro hogar, con nuestra familia, y por supuesto, como servidores públicos y representantes populares debemos hacer nuestro trabajo, desde las facultades que cada uno de nosotros nos otorga la ley, para abonar en el combate al delito.

Tengan la certeza de que desde el Grupo Legislativo del PRI trabajamos por recuperar a Veracruz, por fortalecer a nuestras instituciones, para que a nuestro estado y a su gente le vaya bien y vivan tranquilos. Veracruz necesita de todos: ¡basta de violencia!

* Coordinadora Grupo Legislativo PRI en el Congreso Local

@AniluIngram