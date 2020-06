Violencia en México y Veracruz, imparable

Este lunes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que no hay quien frene la violencia, ni en México ni en Veracruz, pues el número de víctimas sigue en aumento.

Con las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de mayo, constatamos que siguen al alza los secuestros y las desapariciones, pero también los robos y, tristemente, los feminicidios.

Para que ustedes dimensionen de qué tamaño es el problema de la inseguridad, tan solo en mayo pasado se denunciaron 121 mil 860 delitos en todo el país; de estos, 4 mil 969 fueron en Veracruz. A 2 mil 411 personas las asesinaron en el quinto mes del año, 90 de ellas eran veracruzanas. Si sacamos un promedio de homicidios en estos 18 meses de administración morenista, son 100 por día.

De los 64 feminicidios en solo 31 días, el 10 por ciento, es decir 6, fueron de veracruzanas. En el acumulado de este gobierno ya son 213 las mujeres asesinadas en Veracruz por razones de género; 162 de ellas el año pasado y no vemos para cuándo se le pueda poner un alto a este flagelo social. Peor aún es que tal y como lo advertimos, durante la cuarentena se disparó la violencia sexual contra niñas y mujeres.

De los 53 secuestros que se dieron en todo el país el mes pasado, una quinta parte fueron en este estado. Así, en los primeros cinco meses de 2020, en la entidad veracruzana se registraron 31 mil 933 delitos. De estos, 502 son homicidios dolosos, 35 feminicidios, 66 secuestros y 9 mil 382 robos totales.

No son, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, simples números, frías estadísticas; esto se traduce en vidas trastocadas; en hogares que lloran y sufren. Son la clara y dolorosa muestra de que la estrategia de seguridad que han aplicado en este año y medio no ha sido la correcta, pues no solo no ha frenado a los delincuentes, sino que es otro factor por el cual el mundo dejó de ver a México y a Veracruz como un país y un estado competitivos.

¿Quién invierte en un estado donde hay más de mil delitos diarios en promedio? ¿Quién apuesta su capital y su futuro en una tierra en donde a diario son asesinadas en promedio 16 personas? ¿Quién quiere venir a una entidad en donde hay dos secuestros diarios?

Más allá de colores partidistas, de diferentes formas de pensar, urge que sumemos esfuerzos para evitar que nuestro país y nuestro querido estado se sigan desangrando. Como diputada federal veracruzana es un tema que me preocupa y ocupa, por el que he pugnado desde San Lázaro, principalmente en lo que hace a la violencia contra las mujeres, y aunque he logrado avances se necesitan muchas más voces replicando y manos trabajando para evitar que los delitos nos carcoman.

Actuemos hoy para prevenir; lo que se deje de hacer se convierte tristemente en una estadística más para el gobierno, en otro hogar enlutado. No lo debemos permitir, no debemos acostumbrarnos a vivir en medio del caos y la violencia.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram