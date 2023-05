La violencia familiar va en aumento y se ha convertido es un problema social y de salud, millones de mujeres lo sufren todo el tiempo. La Organización Mundial de la Salud reconoció a la violencia familiar como un problema de salud pública, pues en el año 2002 presentó el Primer Informe Mundial sobre Violencia y Salud, en el cual se subclasificó en violencia interpersonal y se definió como la que afecta a mujeres, niños y ancianos, además señaló que no es solamente maltrato físico, también se consideró la negligencia y el abuso psicológico.



El acumulado de denuncias por presuntos delitos de violencia familiar, en el comparativo de enero a mayo para los años 2019, 2020 y 2021, es de 83 mil 914, 84 mil 997 y 106 mil 103, respectivamente. Con esas cifras se muestra el aumento, sobre todo del 2020 al 2021.



Los números que se obtuvieron del Secretariado ejecutivo nacional del sistema de seguridad pública nacional, muestran que las llamadas reales al 911 por violencia contra la mujer han ido en aumento, no sólo por el efecto del confinamiento por las medidas sanitarias para controlar la pandemia por Covid-19, sino porque se ha convertido en un problema de salud física y mental, así como de seguridad pública y en el interior de los familias o personas cercanas.



La violencia familiar es un problema de salud pública, pues involucra a hombres y mayormente a mujeres de distintos estratos sociales y edades, así como también a niños, niñas y adolescentes con secuelas en su desarrollo físico y psicológico. Por lo que es importante revisar las cifras, las legislaciones y las políticas públicas para su atención y prevención.



Por ello en este documento, en el primer apartado se muestran las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la violencia familiar y la situación de las mujeres.



En el segundo punto, se presenta la comparación de las legislaciones federal y civil sobre la violencia familiar para revisar similitudes y divergencias entre ellas, pero también frente a las recomendaciones de instrumentos internacionales. Por último, se presentan las recomendaciones de políticas públicas desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud y los estudios elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la atención de la violencia familiar y tratar de disminuir sus efectos en las mujeres y en los integrantes de un hogar.



Los cambios realizados a nivel legislativo y gubernamental, tienen como origen y fundamento, el que la violencia familiar sea considerada como un problema de salud pública, así como también han influido los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, que tienen como objetivo la protección de las mujeres por actos de violencia dentro de su entorno cercano y familiar, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos que promueve la igualdad y la libertad, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convención Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) y, por desgracia, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como “Campo Algodonero” que sentenció al estado mexicano a cumplir con distintos aspectos, en los que se encuentra la tipificación del delito de feminicidio y legislar a favor de las mujeres para tener una vida libre de violencia.



