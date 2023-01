Seguramente muchos de ustedes desconocían amables lectores, que existe un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), el cual está a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual hasta la primera semana de este mes de enero aparecen 259 personas sancionadas, cuyos nombres aparecerán en este listado de tres a seis años, de acuerdo con la gravedad del caso.



Con este registro público que se puede consultar en: https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/, se pretende inhibir este tipo de violencia que ya era práctica común en nuestro país, sobre todo en tiempos electorales.



Pues bien, seguramente amables lectoras y lectores, muchos desconocen que las entidades federativas con mayor número de personas sancionadas por este concepto son: Oaxaca con 82; Veracruz con 36; Tabasco con 29; Chiapas con 18 y Baja California con 14.



Así como lo están leyendo, el estado de Veracruz es el segundo del país con el mayor número de personas sancionadas por incurrir en Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



El caso más reciente en la entidad veracruzana es el del alcalde del municipio de Poza Rica de Hidalgo, Fernando Luis Remes Garza, a quien hace unas semanas la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la amonestación que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) dispuso para este munícipe, por violencia política contra las mujeres en razón de género.



La sanción para el exbeisbolista y empresario consistió en su inclusión durante cuatro años en el catálogo de sujetos sancionados y, además, ofrecer una disculpa pública a la afectada, pero en una sesión de cabildo, abierta al público.



En ese mismo listado, por cierto, aparecen empresarios periodísticos, periodistas, presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras, candidatos y candidatas de partidos políticos, lo cual indica que la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, no es privativa de los políticos.



Ah, pero el caso más sonado incluso en el ámbito nacional, es el del ex alcalde del municipio de Altotonga, Veracruz, Ernesto Ruiz Flández (2018-2021), quien, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, acumula 11 sanciones.



Por su actitud contra las mujeres, el nombre del ex alcalde del municipio de Altotonga aparecerá durante seis años en los listados nacional y estatal, lo cual parece no le preocupa, mucho menos que es caso único en el país.



Por cierto, quienes aparecen en este singular listado de sancionados por cometer la falta de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, no podrán ser postulados como candidatos a algún cargo de elección popular, durante el tiempo en que permanezcan enlistados.



De esta manera, aquel o aquella que ejerza Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tendrá que pensarlo dos veces antes de hacerlo, pues su futuro político podría estar en veremos unos cuantos años.



