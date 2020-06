En estos tiempos de contingencia en los que ya con el virus que nos atormenta tenemos suficiente, no dejan de emerger con estridente espanto una serie de noticias que señalan la cantidad de virus que nos lastiman. Acontecimientos ante los que no podemos pasarnos indiferentes. Nos hiere el virus de la violencia intrafamiliar, la sangre que sigue corriendo en nuestras ciudades, los actos vandálicos y pintas en edificios públicos… Podemos engrosar la lista, lo cual no es el caso, de la cantidad de virus que ha dejado al descubierto el encierro preventivo ante el Covid-19.

En todas estas situaciones vemos insatisfacción. El sentido nos sigue indicando que la vida no sólo es eso, y que los seres humanos no estamos llamados a quedarnos ahí. La vida siempre se abre paso frente a la muerte. El bien siempre vence al mal. ¡La vida es por sí sola creativa! Esa es la llamada constante que nos ha hecho la contingencia sanitaria, la cual nos está dejando un sinfín de aprendizajes para aplicar durante y después de la pandemia.

La importancia del cuidado para no contagiarnos; la prevención ha sido la constante en un buen número de la población. No hay medida de mayor amor hacia uno mismo que cuidarse, y no hay gesto más sublime de caridad que no exponer a los demás. No ponerse en ocasión del virus es una buena enseñanza. Amarse y protegerse, para sólo entonces amar y proteger.

El buen humor y la alegría, este síntoma de salud integral; la capacidad de gozar con los encuentros y las distancias, el gozo de amar los esfuerzos y empeños. Frente a tanta desinformación, de cara al mal que nos lastima y a tantos virus mortíferos; la vitalidad creativa se traduce en la capacidad de dejar de victimizarse y gozar, reír, amar. El buen humor es el disfrute de lo que tenemos aquí y ahora.

El éxodo de la indiferencia, salir de las lamentaciones repetidas, de la indiferencia fratricida, el gozo de salir al encuentro del otro para amarlo, para estar ahí, simple y sencillamente para hacer de la caridad un hecho enérgico. La capacidad de ser compañeros de camino, amigos, hermanos, comunidad. Gran hábito que está fincando en nosotros esta pandemia, no estamos solos, no somos islas; nos necesitamos.

Una cuestión muy importante que estamos aprendiendo durante el tiempo latente del coronavirus y que se quedará como un hábito para la posteridad, es la capacidad de sembrar optimismo. Dejar de quejarse, huir del victimismo lastimero, de la mendicidad de la compasión, en suma, un verdadero trabajo de las emociones.