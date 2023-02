¿Vives con el enemigo?

Miles de hogares viven con agresiones, maltratos, gritos, señalamientos, indiferencias, etc. en su gran mayoría realizada por los hombres, es importante reconocer que cuando esto sucede no se cuidó y se cultivó el amor, este último se acaba, situación que se debe de reconocer y aceptar, como mujer no puedes amar a quien todos los días te maltrata, no puedes querer a alguien que frente a tu familia incluso estando presente tus hijos te señale, humille, esto es algo muy grave y delicado, esto es violencia familiar y está penado.



Dicen los especialistas en el tema que cuando las mujeres desde niñas sufrieron ataques previos, viendo cómo maltrataban a sus madres, estas son parte de una espiral de violencia y les es difícil erradicar, y muchas de ellas encuentran la muerte en manos de sus propias parejas sentimentales, y se repiten los patrones de violencia física, emocional, verbal y psicológica, estas mujeres buscan o se conforman con sus parejas golpeadoras, porque desde pequeñas eso vieron y vivieron, naturalizan la violencia como parte de su vida.



Este tipo de hombres con conductas violentas no solo gritan, golpean dan puñetazos, patadas, empujones, a sus esposas las golpean como si pelearan con un varón, ¡cobardes golpeadores! Y aparte las amenazan con quitarles a sus hijos, son tan desgraciados que les quitan la comida, las corren el día y hora que quieren, saben que la mujer no se irá por sus hijos, porque no tienen familia. “Entiendan, el amor ya no existe en esa pareja”



Llega la noche y tienen que dormir con un tipejo repugnante que la golpeó, que te grita, insultan, te humilla…sienten miedo, temor, coraje y lo callan, ¡estás durmiendo con el enemigo!



La indiferencia es violencia, el que te ignoren es violencia emocional, entiende mujer, el hombre que golpea a su esposa o pareja una vez lo va a hacer otra vez, y nunca va a cambiar, al contrario empeorará, así lo marca el violentómetro, si no es atendido con un especialista en la materia. En su gran mayoría los celos son parte de este maltrato y posteriormente desarrollan la celotipia que es un trastorno delirante irreversible y multifactorial que la persona que la padece cree y siente que su pareja le es infiel, lo dice el Dr. Alfredo Whaley.



Cuando las mujeres desde niñas vivieron y fueron testigos del maltrato y celos de su padre hacia su madre, cuando crecen y son maltratadas, ellas creen que se merecen los golpes, insultos, con el maltrato estas mujeres desarrollan un vínculo afectivo con su agresor, y lo defienden y disculpan a su victimario. Hay casos donde detienen los procesos judiciales, o se desisten de las denuncias o demandas, para protegerlos, porque ellas sienten miedo si son castigados sus verdugos, y se culpan, sienten incapacidad de cuidarse ellas mismas, desarrollando una gran inseguridad y baja autoestima.



El estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que 2 de cada 10 mujeres de 20 años han sufrido agresión física, sexual y emocional por sus parejas sentimentales, y que la violencia viene del núcleo familiar. Es importante que ya no permitas las agresiones frente a tus hijos, porque ellos serán patrones repetitivos de agresiones. Defiende con todo a tus hijos y no permitas que el agresor que está en tu hogar los afecte. Recuerda, la violencia familiar es un delito.



