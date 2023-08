Vivir con TDAH

Escribo en mi laptop sentada en la cama. Suena Volem, Volem, de El Tío La Careta, en volumen alto; mi pie izquierdo se mueve, pero no al ritmo de la música, lleva su propio tiempo, tal vez en un nervioso allegro vivace. Pero en mi cerebro todo eso pasa en segundo y tercer plano, porque mi hiperfoco está en la pantalla, mis manos se mueven rápidas en el teclado. A lo lejos, en un cuarto plano, se enciende una alerta en mi cerebro, pero la ignoro, sigo escribiendo. La alerta se hace cada vez más fuerte, me cuesta trabajo ordenar las ideas, la música se percibe más fuerte, el pie se mueve más rápido y entonces esa desagradable alerta hace que de golpe la voz principal de mi cerebro diga ¡Basta!





Paro en seco. Pauso la música. Dejo de mover el pie. Me quedo unos segundos escaneando a mi alrededor: todo normal. Entonces seré yo, ¿qué pasa?, comienzo a sentir la boca seca, muy muy seca, no puedo ni mover la lengua, es eso, tengo sed. No he tomado agua. Me levanto hacia la cocina. Paso por la sala: las plantas parecen estirarse hacia las ventanas en busca del sol. Mis plantas tienen nombres de personajes femeninos de novelas. Veo a Úrsula, no recuerdo su nombre real, busco el celular y le tomo foto para que Google responda: Plectranthus scutellarioides. Escaneo todas las plantas de la casa. Aprovecho para quitarles hojas secas, regarlas, acomodarlas… Una voz en mi cabeza me reprende “¡Estás escribiendo, Cynthia!”. Ah sí, estoy escribiendo. Dejo el celular y veo que son las 12, debería adelantar la comida, voy a la cocina, lavo verduras… “¡Cynthia, estás escribiendo!” Ah sí, ¿por qué estoy haciendo esto?... De pronto tomo consciencia de que estoy frente a la laptop y febrilmente, con mi hiperfoco a su máxima capacidad, escribo. Entonces vuelve la molesta alerta en mi cerebro que se hace cada vez más grande hasta que paro de golpe, apago la música, que no sé cuándo le di play, dejo de mover el pie, y analizo mi alrededor: escucho agua hervir en la cocina, no recuerdo qué puse en la estufa, pero la alerta es por otra cosa, entonces siento la boca seca, muy seca. Olvidé tomar agua.





Tengo TDAH desde la infancia, aunque me fue diagnosticado a los 19, en la universidad. Lo recomendado es medicación y terapia. Aprendí una serie de herramientas que me ayudan a no “naufragar”, a ser “funcional”, con todo he ido a dar al hospital por deshidratación profunda, olvido tomar agua constantemente.





Silvia Ortiz León y Aurora L. Jaimes Medrano, investigadoras de la Facultad de Medicina de la UNAM, describen en un artículo que el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por manifestaciones persistentes de inatención, hiperactividad e impulsividad con un deterioro clínicamente significativo en al menos dos áreas de su vida (casa, escuela, trabajo, relaciones sociales, etc.), lo que impacta en el funcionamiento psicosocial. El TDAH, además, nunca viene solo, suele acarrear labilidad emocional, depresión, ansiedad, fobias específicas, trastornos de personalidad, bipolar, de conducta, entre otros. Lo padece cerca del 4.4% de los adultos. De los infantes diagnosticados, 76% mantiene el trastorno hasta la adultez.





Sin embargo, faltan estrategias para detección temprana y acceso a servicios de salud oportunos y gratuitos que abonen a que las personas con TDAH tengan una mejor calidad de vida. Hay quienes banalizan el trastorno reduciéndolo a ser “olvidadizo” o “distraído”, y se autodiagnostican en Tiktok, hay también discriminación, evidenciando que falta mucho camino aún en el entendimiento y atención de la salud mental. ¿O usted qué opina?





