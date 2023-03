¡Voces gigantes en México!

Y allí estaban: miles y miles de hombres y mujeres bajo al sol, en los zócalos, frente a los palacios de gobierno hoy habitados por MORENA, gritando su enojo, su rabia, sin haber quebrado un solo vidrio, o dañado un auto o un comercio en su recorrido hacia ese plantón que inundo las planchas de cemento, con voces gigantes exigiendo que su voto no lo toquen.



Fueron manifestaciones multitudinarias en mas de 100 ciudades contra el odio, contra el insulto, contra el desprecio, contra la burla, contra la soberbia, contra la desfachatez, contra la inmoralidad, contra el mal gobierno y contra la traición, porque si, en esa marea de gente habían miles de obradoristas que se sienten traicionados por aquel hombre que como candidato, ofreció combatir la corrupción y termino hundido en ella; hacer un gobierno para beneficiar a los pobres, y termino multiplicándolos; hacer un México seguro, y lo tiene ensangrentado; salud al estilo Dinamarca, y las escenas con los niños y padres en las calles, suplicando por sus medicamentos en estos cuatro años de su gobierno, se convirtieron en tragedia en todo el país. Fueron decenas de miles, centenas de miles de almas disímbolas en la ideología, pero unitarias en el objetivo, las que se movieron en México y varias urbes en el mundo. Sólidos en la consecución de la meta. No a favor de un hombre o una mujer, sino a favor de la institución que ha garantizado el traspaso del poder público de un partido a otro, el triunfo de la persona que gane en las urnas limpiamente, como resultado de una batalla electoral con reglas claras y precisas, y en igualdad de posibilidades para todas y todos los que la libran.



Miles y miles de gargantas en toda la patria y en el extranjero. Tambores de guerra electorales que anunciaron este domingo que se están preparando para cobrarle a López Obrador su altanería, su soberbia, el abuso de poder, sus agandalles, su ineficacia gubernamental , y el querer perpetuarse con interpósita corcholata en el poder, como su antiguo partido (PRI) lo hizo por mas de 70 años. Y así, estas multitudes advirtiéndole que no se lo permitirán.



Las plazas públicas llenas siempre anuncian esos hartazgos de la sociedad para con sus gobernantes; son la antesala de los cambios. Así sucedió en 1988 cuando el Frente Democrático Nacional (FDN) las llenaba y rebasaba. Así ocurrió en el 2000, así en el año 2006 y así en el 2018. Es el patrón, es la hoja de ruta para advertir que la sociedad esta harta de sus gobiernos y que los harán perder en las elecciones que vienen. Por eso el megalómano quiere destazar al Instituto Nacional Electoral, y por eso marcharon miles y miles atiborrando las planchas de cemento de los zócalos, de las plazas públicas en todo México y en el extranjero, para defender esa institución que es la única que garantiza que mi voto, nuestro voto, sea libre, secreto y se cuente bien y sea respetado.



PD. Vaya un réquiem para Claudia Sheinbaum. La concentración en el zócalo de la ciudad de México sepulto sus aspiraciones de ser candidata. Si la pone AMLO, estaría entregando el primer activo electoral nacional.



