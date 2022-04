Votar o no votar

Ha sido impresionante la promoción a votar por una farsa de revocación que conduce a la validación del gobierno de López Obrador; pancartas, panfletos, lonas, bardas y calcomanías que dicen que siga AMLO, concentraciones de acarreados con empleados de gobierno para apoyo y encuestas telefónicas para orientar la votación.

Sea cual sea el resultado del domingo, AMLO no se va, pues aun cuando gane la revocación dirá que esa ley no es retroactiva y que a él no le afecta. Pero analicemos. Repite que primero los pobres y, en efecto, hay cada vez más pobres que controla con sus programas sociales, habla de quitar la mafia del poder y eliminar la corrupción, pero ahí están Bartlett, Salinas Pliego, Azcárraga, Napoleón Gómez Urrutia, Delfina, Gordillo y muchos más dentro del gobierno.

El crecimiento económico sigue a la baja, con una inflación brutal y números negativos que no levantan; prometió bajar los precios de los combustibles y cada día están más caros, lo que favorece la inflación y el bajo poder adquisitivo haciendo trizas el incremento al salario mínimo. La delincuencia organizada sigue al alza, cada día se suman muertos y actos de terrorismo y el narco se ha hecho dueño del país, lo que muestra que a pesar de la milicia en las calles, el país se le ha ido de las manos.

El avión puesto en venta y en rifa, sigue varado en el hangar; el aeropuerto remodelado no funciona para bajar el congestionamiento de el de la Ciudad de México, además de que no tiene aún fácil acceso, sigue sin terminar y con carencias graves, entre ellas agua y drenaje, a más de las tolvaneras severas que le propina Pachuca la Airosa. La ruta 5 del Tren Maya amenaza con acabar con cenotes y ríos subterráneos que afectarán la dotación de agua potable a la región, a más del ecocidio que está causando la deforestación sin control ni estudios de afectación al medio ambiente.

¿Se han dotado los centros de salud de vacunas básicas?, siguen escaseando la VPH, exavalentes, triple viral y tuberculosis, así como todas la de adultos. Persiste la negativa de vacunar a los niños contra el Covid-19 y el Insabi sigue sin dar resultados. Recientemente un legislador mostró una manta pidiendo que vuelva el Seguro Popular. Además de reducir el presupuesto al INE para llevar a cabo la votación, ya se está maquinando una estrategia para quitar a los consejeros y poner nuevos que serán incondicionales al gobierno, con los que matará la democracia y volveremos a los tiempos del viejo PRI; la idea es someter a esta institución, como ha sometido a la Suprema Corte, la ciencia y tecnología, la transparencia y la Legislatura, entre otros organismos que debieran ser autónomos.

Habrá muchos votantes a favor de la permanencia, bajo amenaza de retirarles los apoyos económicos; otros irán por la revocación, cansados de tanta farsa y errores de gobernanza. Muchos ciudadanos no asistirán entendiendo que es una farsa montada en vías de saber cómo irá el gobierno para el 2024, así que de usted depende si acude o no a las urnas el próximo domingo; si asiste asegúrese de votar razonadamente, sabiendo que de su decisión depende el futuro del país.