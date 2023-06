Votar para botar

Ante el elevado registro de abstencionismo en el Estado de México, me parece relevante recuperar el debate de si es necesario que existan leyes que alienten el voto popular en la elección de autoridades de los tres niveles de gobierno. Aunque el voto en nuestras leyes es un derecho, en estricto sentido no es una obligación, y así el alto grado de abstencionismo representa un desafío para la consolidación de nuestra democracia.



En lugar de adoptar un enfoque punitivo en donde haya sanciones para los ciudadanos que no emitan sus sufragios, considero más adecuado establecer incentivos y recompensas para fomentar la participación ciudadana en el proceso electoral.



Es importante destacar que estas compensaciones a los sufragistas no deben comprometer la integridad del proceso electoral, ni influir indebidamente en la voluntad de los ciudadanos. Deben ser implementadas de manera equitativa y transparente, garantizando que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de acceder a ellas. Todo lo anterior también debe ser acompañado de una efectiva educación cívica, para que desde la primaria, sin sesgos populistas, se fomente la comprensión de la importancia del voto y la participación ciudadana como un deber y responsabilidad cívica.



Es necesario enfatizar que pensar en un cambio en las leyes electorales para desalentar el abstencionismo, no puede ser pensando en los comicios del año próximo por el plazo fatal para hacer modificaciones legislativas en la materia; sino en una reforma que se aplique a partir de la elección intermedia federal del 2027



Entre las posibilidades que se pueden considerar por parte de los legisladores federales que actualmente ejercemos, se consideran los siguientes:



Los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto podrían beneficiarse de descuentos o exenciones fiscales en ciertos impuestos locales o estatales. Esto no solo sería una forma de incentivar la participación electoral, sino que también ayudaría a fortalecer la conciencia tributaria y la responsabilidad ciudadana.



Los votantes podrían recibir un acceso preferencial a servicios públicos, como atención médica, educación o trámites administrativos. Esto no solo recompensaría la participación electoral, sino que también impulsaría la mejora y eficiencia de los servicios públicos.



También podrían participar en sorteos o concursos patrocinados por el gobierno o empresas privadas. Estos premios podrían variar desde becas educativas, viajes, bonos de consumo, hasta la entrega de bienes y servicios de interés general.



Tengo claro que para cerrarle el paso a los partidos hegemónicos, se debe alentar el voto, para que la pluralidad de nuestra sociedad esté debidamente representada. Al reformar las leyes electorales no debe existir el propósito de castigar a los abstencionistas con alguna sanción, sino centrarse en el estímulo y el reconocimiento positivo a los ciudadanos que deciden votar, así se busca construir una cultura de participación y compromiso cívico, donde cada individuo sienta que su voz es importante y que su voto tiene un impacto real en la toma de decisiones. De esta manera, también se fomenta la construcción de una sociedad democrática sólida y plural, donde la diversidad de opiniones y perspectivas se refleje en la elección de autoridades y en la formulación de políticas públicas.



@lorenapignon_



Diputada federal del PRI