Vuelve el Carnaval

Empresarios, porteños y turistas casi exigieron la reanudación del Carnaval de Veracruz este año, y no sólo quienes acuden a divertirse a los espectáculos y desfiles de carros alegóricos y comparsas, sino, sobre todo, todos aquellos que cada año esperan la llegada de cientos de miles de turistas a derramar ingresos, lo que beneficia a miles, desde hoteleros y restauranteros, líneas aéreas, transporte foráneo, taxistas, comerciantes, hasta dueños fondas y taquerías, vendedores ambulantes, lavacarros y boleros.

La afluencia de visitantes sólo se compara con la la temporada vacacional de Semana Santa, e inclusive mayor, lo que sirve para reactivar la economía. De ahí la importancia del anuncio del gobierno municipal de que este año sí habrá fiestas de la alegría, con fecha reducida del 1º al 5 de julio próximo, considerando que, por ahora y para entonces, los riesgos de contagios y muertes por Covid-19 sigan a la baja, gracias a las vacunas, pero también a la conciencia de la mayoría de la población para cuidarse; aún así, deberán aplicarse protocolos que eviten un total relajamiento de la diversión. En el acceso, se va a exigir el certificado de vacunación completo, aunque debe esperarse que para julio ya no sea necesario el uso de cubrebocas. Hay otro aspecto al que debería prestarse mayor atención, el de seguridad, sobre todo después de lo que sucedió en Querétaro donde el tumulto hizo que se salieron de control las pasiones entre miembros de dos porras de equipos de futbol y se armara una batalla campal que dejó decenas de heridos; si no se cuida ese aspecto, el Carnaval podría convertirse en un riesgo máximo, considerando las miles de personas que acuden a los desfiles, y al consumo ilimitado de bebidas embriagantes, y con mayor razón por el extremo calor que se espera para esos días. ¿Será un buen festejo? Debe esperarse que sí, aunque ya no habrá una pléyade de luminarias del ambiente artístico como en los años dorados de hace de una década, pues como ha sido costumbre, el actual gobierno del estado sólo participará con su obligación de la seguridad y un poco de promoción. ¿Cuánto va a costar? Estiman que unos 50 millones de pesos, de lo cual, el Ayuntamiento no podrá recuperar más que una parte de esa inversión. Lo importante, se insiste, es que se hará el Carnaval, ajustándolo a cinco días, el primero de de los cuales se ocupará en la quema del mal humor y las coronaciones del Rey de la Alegría, Reina y Reyecitos, y los días restantes para los desfiles de carrozas y comparsas. Por cierto, la gran efervescencia que ha generado la competencia entre las candidatas a reina del Carnaval, es producto de ese interés que despertó la reanudación de las fiestas, lo cual le pone mucho sabor a lo que viene.

No hay que perder de vista que también se encuentra pendiente la realización del Salsa Fest 2022, como se ha vuelto tradicional en Boca del Río, que es otro espectáculo que genera una afluencia de turistas y lugareños. Bien por estos eventos, y éste, en particular, seguramente será apoyado en mucho por el gobierno del estado, a sabiendas de que el Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García Jiménez, es un fanático de la música de salsa, y como pocos, un buen bailarín. Ahí sí, ni quien le pueda decir algo.

mail: opedro200@gmail.com