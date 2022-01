Winckler exhibe a la Fiscala

Desde hace más de dos años el exfiscal yunista Jorge Winckler Ortiz anda en calidad de prófugo de la justicia.

Luego de que el 21 de septiembre de 2019 un juez libró una orden de aprehensión en contra de él y de otros cinco exfuncionarios de su primer círculo de confianza. El delito que les imputan es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en agravio de Francisco Zárate Aviña, jefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fue titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) a finales del gobierno de Javier Duarte y hasta el 30 de diciembre de 2016, al inicio de la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares. Al enterarse de esta orden de aprehensión, el exgobernador Duarte publicó en redes sociales: “No soy partidario de las venganzas, esos métodos son de los gángsteres, soy fiel creyente de la justicia. Se cosecha lo que se siembra y esto es el principio de lo que seguramente será una buena zafra”. Y es que durante el gobierno de Yunes, Winckler encabezó las investigaciones en contra de varios exfuncionarios duartistas. Pero también se distinguió por confrontarse con familiares de personas desaparecidas y por bloquear periodistas en redes sociales. En campaña, el gobernador Cuitláhuac García se comprometió con familias de personas desaparecidas a que haría las gestiones pertinentes para destituirlo del cargo. El 3 de septiembre de 2019, la Comisión Permanente del Congreso local separó temporalmente a Winckler de la FGE por no contar con certificación de confianza y su revalidación. De manera provisional fue nombrada como encargada de despacho Verónica Hernández Giadáns, a la sazón directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno. Tres semanas después fue librada la orden de aprehensión. Desde entonces nadie sabía cómo y dónde localizarlo. Pero en su columna “Arsenal”, del diario Excélsior, el periodista Francisco Garfias publicó el 23 de diciembre pasado un texto titulado “Golpe a Monreal, detienen a su brazo derecho”, en el que dice textualmente: “Le pedimos al exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler, que nos ilustrara sobre el delito de ‘ultraje a la autoridad’. Fue muy gráfico: ‘Si yo hablo de cerca con un policía y al hablar se me sale la baba, dirán que le escupí y voy a la cárcel’. “El exfiscal también asoció la detención del funcionario del Senado (Del Río Virgen) con un golpe ‘muy canijo’ contra Monreal, derivado de sus comentarios sobre los abusos de poder en Veracruz. “Winckler, quien vivió sus momentos difíciles, predijo que a la fiscal Verónica Hernández le van a cargar el pato. ‘Siempre debe haber un chivo expiatorio’, recalcó”, escribió Garfias. ¿De veras la Fiscalía de Hernández Giadáns no puede ubicar y atrapar a Winckler, o es que acaso tiene instrucciones de no hacerlo? Y es que al grupo del PAN que protege al exfiscal le acaban de ceder la alcaldía del puerto de Veracruz, cuando los operadores político-electorales de Palacio de Gobierno se metieron con todo para arrasar en Xalapa y Coatzacoalcos, por ejemplo.