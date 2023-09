Xóchitl, ¡responsable del FAM!

El pasado domingo, Xóchitl Gálvez aceptó ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México ante millones de mexicanos que se reunieron o escucharon su mensaje en todo el país y agradeció el apoyo de los ciudadanos que la acompañan y apoyan. “Acepto con honor”, dijo la senadora, después de haber visto “mucho dolor, pero también mucha esperanza” durante los dos meses de recorridos por todos los estados.

Xóchitl invitó a tres ciudadanos al Ángel de la Independencia: Cecilia, Elsa y Nicolás, quienes respectivamente representan a las familias que han perdido hijos, que trabajan duro para ganarse la vida y que defienden la libertad. Allí dijo que la meta del Frente es “abrir las puertas del Palacio Nacional que han sido cerradas durante 5 años con mentiras, insultos y odio”, a todos los mexicanos que pensamos diferente al gobierno actual para defender la República y sus instituciones.

En tan solo dos meses, Xóchitl recuperó la esperanza de las personas que saben que las familias mexicanas necesitan más oportunidades y bienestar por lo que se requiere ganar las próximas elecciones y cambiar. En su inicio como responsable del Frente propuso 3 cosas que no se deben hacer: No dividir a los mexicanos sino trabajar unidos, no insultar a quienes piensan diferente y no engañar con “cuentos” y decir siempre la verdad. La senadora fue muy clara: “si algo se hizo mal en el pasado, lo reconoceré, si algo se hizo bien, lo defenderé y si algo se hizo bien hoy también seré honesta y lo diré”.

“Soy ingeniera”, dijo, “los problemas no se resuelven con ideología, se resuelven con soluciones”, y más adelante señaló que su plataforma es simple y sobre los programas y obras dijo “si (algo) sirve lo vamos a dejar, si podría servir mejor lo vamos a mejorar y si no funciona lo vamos a cambiar”. Su regla de oro para integrar sus equipos de colaboradores es que sean 100% trabajadores, 100 % honestos y 100% capaces.

También expresó tres cosas que se deben hacer: primero, escuchar a todas las personas pues se acabó el tiemplo de bla, bla y solo bla… ya que hoy se necesita hablar menos, escuchar más y hacer más. Segundo, incluir a todos los ciudadanos de buena fe sin importar por qué partido político se inclinan y tercero, lo más importante, respetar a todos los mexicanos: indígenas, mujeres, personas discapacitadas, clases medias, migrantes, estudiantes aspiracioncitas, abuelos, ambientalistas, médico, enfermeras, maestros, periodistas, académicos, científicos, etc., y a todas las personas maltratadas por el gobierno, pues el “Frente es amplio y cabemos todos”.

Finalmente, señaló que la verdadera y moderna independencia de los mexicanos se construye en la escuela pública para independizar a los niños del fanatismo y la superstición, en los hospitales públicos con medicinas, atención inmediata y humana para liberarlos de las enfermedades maestras y doctores. Propone una “nueva independencia” sin palabras de odio pronunciadas desde el Palacio Nacional y un gobierno que no discrimine a ningún mexicano por su color, idioma, credencial de partido o situación economía.

Y concluyó: La nueva independencia es libertad, un México libre de miedo por la inseguridad donde ser mujer no sea una desventaja y donde un mexicano que se levanta todos los días a trabajar no sea criticado y esté “libre de ataduras” y de las mordidas de funcionarios y extorsiones de criminales.

Xóchitl exhorta a lidiar con valor y amor para recibir los laureles de la victoria. La historia no se hace con odio ni con discordia sino con la reconciliación. La esperanza es nuestra.

X: @basiliodelavega