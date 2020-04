¿Y ahora que hacen los niños estudian, trabajan o juegan?

Ante el grave problema de inasistencia escolar ocasionado por el Covid-19, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaria de Educación Básica, recientemente creó un sitio web en apoyo al programa Aprende en Casa, para beneficiar a estudiantes de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) con acceso a internet, además de la cobertura de transmisión abierta que ofrece Televisión Educativa y Canal Once. “El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que la educación de las nuevas generaciones no debe detenerse, por lo que este sitio representa otra de las acciones de la SEP para enfrentar las restricciones de movilidad, a causa del COVID-19.”

Lo que no señalan las autoridades es el hecho de no haber capacitado al personal docente a tiempo y orientado adecuadamente a los padres de familia para atender a los 15.9 millones de mexicanos que van a la escuela. Y todavía más, no olvidar que, para ofrecer una educación inclusiva y equitativa a través de esos medios, es indispensable cerrar las brechas sociales y disminuir la pobreza. Los tres grandes retos para México son el bajo nivel de crecimiento, la pobreza y desigualdad, y la falta de movilidad social. Dichos inconvenientes se reflejan a nivel familiar e institucional. Uno se preguntaría ¿Cuántas familias mexicanas tienen acceso a internet y telefonía móvil?

Señala la Secretaría de Educación: el sitio en referencia educacionbasica.sep.gob.mx ya está en funciones y puede consultarse también por telefonía móvil, con lo que se amplía la cobertura de transmisión por televisión, hasta llegar al 90 por ciento de los hogares con alumnos inscritos en el Sistema Educativo Nacional. De acuerdo con la SEP el propósito es facilitar la continuidad de estudiar en casa y crear hábitos para fortalecer la educación a distancia en el futuro.

Según las autoridades educativas el sitio, permite a los educandos tener acceso desde cualquier parte del país, y encontrar diversos archivos electrónicos y páginas temáticas, así como materiales educativos en versión digital (videos, audios, documentos, guías de estudio, infografías, GIF educativos, calendario escolar, folletos, consejos para leer mejor y trabajar en equipo, podcast).

Sin embargo, los directamente responsables de atender a los alumnos durante la contingencia, sobre todo los maestros de escuelas oficiales no les ha sido fácil. Solo a manera de ejemplo de cómo los maestros en México resuelven el aprendizaje de sus alumnos en este periodo de cuarentena se preguntó a varios docentes y algunos niños. ¿Ustedes usan la plataforma creada (sitio web) en apoyo al programa Aprende en Casa, que beneficia a estudiantes de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) con acceso a internet y la telefonía celular?

Una maestra que labora en el Puerto de Veracruz señaló que en su grupo de sexto grado de primaria solo un alumno de 28 tenía computadora- propiedad de su hermano que estudia bachillerato-. Ante esta situación pidió a los estudiantes que solicitaran prestados celulares con los que ellos toman foto a sus tareas y la envían por WhatsApp para que los evalúen.

Otra docente de Huatusco, Veracruz que labora en zona rural hizo cuadernillos con tareas para cada uno de sus alumnos mismos que los entregarán al concluir la contingencia. Los alumnos que acompañaban a sus padres a vender en un mercado y que no tienen celulares ni computadoras comentaron que elaboraron veinte hojas de tareas que darán a su maestra el próximo día 20 de abril; por cierto, dijeron que otros niños de colonias marginadas extrañaban las actividades en la escuela. ¿Se podría juzgar a los docentes y alumnos por estas soluciones? y no hacer uso del sitio web.

El Covid-19 dejará varias experiencias que deberán ser tomadas en cuenta a futuro por el gobierno de México y concretamente por la SEP, me refiero al caso de Uruguay, sobre él la Dra. Sandra Carro Pecci comenta: cada niño que ingresa al sistema educativo en Uruguay accede a una computadora en propiedad para su uso personal, con conexión a internet gratuita. En el país hay 564,000 dispositivos en funcionamiento para estudiantes y docentes. El 100% de los centros educativos tienen conectividad wifi con acceso a internet y el 99% tienen video-conferencia.

A través de su computadora, los estudiantes en la escuela o su casa acceden a programas relacionados con tecnologías digitales, inglés, biblioteca digital, plataforma interactiva de matemáticas y otros más. No cabe duda, se deberá trabajar en la construcción de políticas educativas interdisciplinarias, sociales, institucionales e inéditas, derivadas de problemas como el que vive México actualmente para fortalecer la educación a distancia.