¿Y dónde están los desaparecidos?

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, siguen sin aparecer desde niños, niñas, adolescentes mujeres y hombres, las estadísticas solo representan números y cifras, pero son seres humanos que tienen nombre, apellido y familia.

Data Cívica dice que la desaparición de personas es un fenómeno social en México, uno de los puntos más importantes son las deficiencias del sistema de registros de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional, aunado a la opacidad, apatía y corrupción del sistema de justicia mexicano. Asimismo, es lamentable que tanto las autoridades y la sociedad son permisivas, ya que están naturalizando este fenómeno social.

En el año 2017 el Congreso aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas, cometido por particulares y del sistema nacional de búsqueda. Esta ley marcó el inicio de una nueva forma de un proceso de búsqueda e investigación de las personas en el país, esta ley creó dos entes importantes: el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, lamentablemente estos no han dado el resultado esperado.

El registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) dice que en Veracruz hay 7 mil 444 casos de personas, su desaparición fue denunciada ante las autoridades correspondientes, sin que hasta la fecha se sepa de su destino o paradero, dice que 77% representan 5 mil 656 son hombres y 23% son mujeres representan mil 743, los estados con mayor incidencia son: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.

Año 2011, Investigación ministerial 1586/2011, Yunery Citlalli Hernández Delgadillo, edecán, junto con otras doce jóvenes fueron a un evento a un rancho en Actopan, Veracruz, hasta el momento su madre la señora Victoria Delgadillo Romero la sigue buscando, hoy pertenece al colectivo Enlaces Xalapa. El periódico británico The Guardian dice que ese mismo año en tres noches desaparecieron 50 mujeres, todas ellas veinteañeras, características jóvenes hermosas.

Rosalía Castro Toss, vocera del Colectivo Solecito dice que las desapariciones forzadas están a la orden del día, que solo esta semana le reportaron 5 personas, tres adolescentes mujeres que salieron a buscar trabajo y ya no regresaron, dos son de Xalapa y una de Veracruz puerto; también dos niños, uno de Medellín de Bravo y otro de Veracruz puerto. Afirma que los jóvenes ya no hacen caso a sus padres. Ante estos casos padres de familia, como lo he escrito varias veces, no manden solos a sus hijos ni a la tienda, aunque esté cerca de su casa, extremen precauciones y lleven y recojan ustedes a sus hijos a la escuela.

Son las madres quienes han enseñado a las autoridades cómo hacer la búsqueda de las personas desaparecidas. Derechos Humanos reconoce que han sido las propias madres quienes con sus propias manos y uñas rascan la tierra para buscar el cuerpo de sus hijos llegando al mismo infierno, ellas han aprendido a reconocer el olor a muerte, ese que te cala hasta los huesos, ese que se queda impregnado en tu nariz y que no olvidan nunca; unas a otras se apoyan, se dan palabras de aliento, se han vuelto expertas, cuando encuentran alguna fosa clandestina narran que llevan una varilla y peinan toda la zona, centímetro a centímetro, metiendo la varilla en la tierra ya saben cuándo es un cuerpo, ya que lo entierran y la huelen, ¡Dios, cuánto dolor sienten esas madres! Cuando encuentran cuerpos desmembrados con prendas de sus hijos o accesorios de los desaparecidos, estos datos son conocidos por todos, ya que esta información es pública. Miles de madres y padres siguen buscando a sus hijas, hijos, y nos preguntamos ¿dónde están los desaparecidos?

