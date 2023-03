Y el riesgo financiero apareció

El viernes pasado, las autoridades financieras de los Estados Unidos intervinieron y cerraron el Silicon Valley Bank, y el domingo el Signature Bank. El primero, el banco número 16 en ese país, y el segundo, especializado en criptoactivos.



De inmediato, ese mismo 10 de marzo, los mercados financieros en todo el mundo se pusieron nerviosos. Los mercados bursátiles empezaron a retroceder, a caer. El Dow Jones 86.66%; Standard and Poor´s 5.82%; Tokio 1.11%, creándose un efecto avalancha, es decir, que la quiebra de esos dos bancos infectaron a otros en los 5 continentes, lo que obligó de inmediato al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a declarar que ”los depósitos de los cuentahabientes de esas dos instituciones de crédito estaban garantizados, pero que se abriría una investigación sobre los funcionarios y directivos de los mismos, quienes pagarán las consecuencias de sus errores”, agregando que, el mismo lunes (13), ”ya no deberían estar en sus puestos”.



El discurso del presidente norteamericano eran necesario para darle calma y seguridad a todos los ahorradores-inversionistas en su nación, pero también para mandar un mensaje al mundo financiero capitalista, de que no ocurriría una crisis (infierno económico) parecida a la de 1997, o a la de 2006 (Lehman Brothers, la gran recesión), que ocasionaron infinidad de suicidios de los ahorradores-inversionistas, que anochecieron con cientos, miles o millones de dólares en sus cuentas (o pesos), y amanecieron sin uno de ellos, totalmente quebrados, en la ruina total.



Independientemente de la investigación que ordenó el inquilino de la Casa Blanca, lo cierto es que gran parte de los efectos que lograron la quiebra de esos dos bancos norteamericanos, se originan en las medidas dictadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que durante el año pasado y lo que va de este, han estado subiendo las tasas de interés en los bancos, con el propósito de contener la alta inflación que se desató no solo allí, sino en todo el mundo.



Si las tasas suben, el precio de los bonos baja; aparecen las minusvalías, las pérdidas de los bancos surgen primordialmente en los chicos y medianos, porque ya no pueden seguir pagando esos altos intereses a sus inversionistas, porque a pesar de que vendieron bonos, estos ya se encontraban muy depreciados, extremadamente baratos, lo que les propinó la ruina, la insolvencia y el quiebre, es decir, murieron de muerte capitalista natural.



Lo que parecía un círculo virtuoso para los ahorradores-inversionistas, porque estaban recibiendo altísimos intereses cada mes, se convirtió en la descapitalización bancaria, porque nadie de la sociedad quería ir a solicitarles créditos para abrir negocios, instalar empresas, iniciar industrias, para comprar casas o autos, debido que los intereses que cobran los bancos están por las nubes. Los bancos se descapitalizaron, no tenían dinero para pagarles a sus ahorradores-inversionistas sus altísimos porcentajes de interés y zas, pum, murieron.



Y entonces el riesgo financiero ahí está, sigue vivo para todo el sistema bancario mundial, primordialmente para aquellas naciones donde las tasas de interés >que atraen inversiones multimillonarias o de mediana riqueza< siguen altas, algunas de dos dígitos como en México, porque son como el queso que se le pone al ratón par atraerlo, y aquí surge la pregunta que en mi anterior entrega para Diario de Xalapa comenté sobre el peso fortachón: ¿De dónde van a sacar dinero los bancos o el gobierno (por los CETES), para pagar tan altísimos intereses, si de suyo la deuda, tanto interna como externa del gobierno federal ha crecido brutalmente, a pesar del discurso oficial?



Por lo pronto se acabó la luna de miel del peso, y la risita burlona en las mañaneras, que se ufanaban del precio del billete verde >17.97 pesos<, el viernes 3 de marzo. Para este miércoles 15 ya anda rondando de nueva cuenta los 19 pesos por dólar.



