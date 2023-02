Y la justicia para Miguel Ángel ¿cuándo?

Una de las principales funciones de todo Estado consiste en impartir justicia a sus gobernados, ya que al cumplir con esta función se garantiza la seguridad jurídica y el Estado de derecho de la ciudadanía al ser la “impartición de justicia” una garantía de las personas gobernadas.



El Estado mexicano está obligado a atender de forma oportuna, eficaz y gratuita el reclamo de la ciudadanía que estime se la ha violado su esfera jurídica de derecho y en consecuencia el agravio hecho debe ser reparado.



Gran indignación entre la Población LGBTTTIQ+ de Veracruz pues el 14 de febrero a las 17:00 horas fue liberado el presunto homicida de Miguel Ángel Sulvaran Xolo, quien perdió la vida a manos de su agresor en octubre de 2021, a tres días de su cumpleaños número 29.



Desde que se hizo mediático este crimen de odio por homofobia, se ha visto envuelto en un ambiente enrarecido. A un mes de la comparecencia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz(FGEVer), su titular expresaba que en ese organismo se apoya a la población diversa; incluso mencionó que se había logrado gestionar el traslado de una mujer trans de nombre Denisse que fue golpeada con violencia en el puerto de Veracruz días antes y que desafortunadamente perdió la vida por las agresiones recibidas. Esa tarde, el Congreso retumbó de aplausos vitoreando el traslado del cuerpo de la víctima hasta Puebla.



La pregunta valiente del diputado del PT llegó, le solicitó a la titular de la FGE informara cuántos casos por crímenes de odio por homofobia se habían resuelto en el Estado, a lo cual respondió: “se vinculó a proceso a una persona con sentencia de 40 años”.



Desde el año pasado la familia de Miguel Ángel había estado presionando mediáticamente con el apoyo de Colectivos LGBTTTIQ+, la carpeta de investigación estaba mal integrada y la detención del presunto asesino fue por los delitos de “ultrajes a la autoridad” y no como principal sospechoso del crimen. Los temores se volvieron realidad y la impunidad se hizo presente. Lo liberaron.



Los problemas del sistema de justicia son enormes. Tan solo en el ámbito del derecho penal, uno de los asuntos más preocupantes, en México es de inmensa impunidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (Envipe) 2019, elaborada por el INEGI, en nuestro país se cometieron 33.9 millones de delitos de los cuales 6.8 por ciento inició una investigación y de dichas carpetas de investigación, en la mitad de las ocasiones no se llegó a nada.



Los datos son abrumadores: la cifra de impunidad es del 94 por ciento, uno de los problemas centrales del sistema de justicia, pero el que más impacta en percepción negativa para la ciudadanía.



Para coadyuvar a la impartición de justicia en el esclarecimiento de los crímenes de odio por homofobia es la creación de la Fiscalía Especializada contra estos Crímenes, iniciativa congelada en el Congreso. Por voz de la misma titular del Organismo, se necesitan cuatro millones de pesos anuales para que pueda operar. Que no sea la falta de voluntad ni el actuar visceral impida acceder a la justicia. ¡Justicia para Miguel Ángel!