¿Y la lucha contra la corrupción, apá?

Desde que Manuel Bartlett se incorporó al equipo de AMLO hubo muchas opiniones encontradas entre quienes verdaderamente habían sudado la camiseta con el candidato durante varios años, de hecho, el saldo de su integración a Morena era más negativo que positivo y generó divisionismo entre las huestes.

En varias ocasiones fue necesario que públicamente el candidato manifestara su respaldo a Bartlett, pues la oleada de opiniones en su contra iba en aumento.

Ya como presidente de México, López Obrador lo designó director general de la Comisión Federal de Electricidad y nuevamente se encendieron las farolas, siendo muy cuestionada esta decisión por todo lo que representaba Bartlett en el pasado y en el presente, además no había coincidencia alguna con el discurso oficial anticorrupción que tantos votos le allegó. Con tal investidura, nuevamente tuvo que salir a apoyarlo sin importarle que ahora ostentaba una representación nacional que le fue otorgada por millones de mexicanos.

Perdió de vista López Obrador que uno es el comportamiento del candidato y otro, más serio, más formal, más protocolario, intrínsecamente ligado al mandato de nuestra Carta Magna, es el comportamiento del presidente. No importó eso.

Tuvieron que ser los medios nacionales, periodistas muy reconocidos, así como ciudadanos y representantes del PAN y PRD, quienes dieron seguimiento puntual al supuesto enriquecimiento a través de la adquisición de múltiples propiedades y de la red empresarial que conformó con miembros de su familia y su pareja sentimental Julia Elena Abdala Lemus. La información que recabaron los denunciantes advertía que la fortuna de Bartlett era 15 veces más grande que la que había declarado.

La investigación de seguimiento obligado que hizo la Secretaría de la Función Pública resultó más patética que la que estuvo a cargo de Virgilio Andrade con el asunto de la Casa Blanca. Diga usted si no, pues Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, dio a conocer el resultado de la investigación de 33 denuncias que existían al respecto, concluyendo lo siguiente:

“Declaro que no se encontraron elementos que prueben un posible conflicto de interés que pudieran ser hechos de actos de corrupción”.

“El funcionario no declaró las propiedades de Julia Elena Abdala Lemus, pues no es ni su esposa ni su concubina, ya que solo sostiene una relación cercana afectiva. Tampoco hay conflicto de interés con respecto a sus hijos, pues no son dependientes económicos y no tiene obligación de declarar”.

Pero eso sí, remató, “a partir del próximo año los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con quienes tenemos un vínculo de afecto o sentimental”.

No pues sí, las leyes en México se hicieron para violarse, ¿verdad señora secretaria?

Así, de un plumazo, el discurso anticorrupción de la 4T se ha extinguido lo que no es cosa menor, pues era su principal bandera.

Rene Bejarano (el de las ligas) y Gustavo Ponce (exsecretario de Finanzas que los fines de semana se iba a Las Vegas a jugar póquer, cuando AMLO gobernaba la Ciudad de México) no han de estar muy contentos con lo que pasa con Bartlett.

Bueno, pero estas fechas decembrinas bien pueden utilizarse para que el pueblo bueno reciba este tipo de noticias, además hay tema García Luna para lo que se ofrezca.

Bien cabría recordar aquel spot televisivo que en su momento causó sensación cuando el papá le dice a su hijo señalando grandes extensiones de terreno “Algún día todo esto será tuyo” y el hijo volteando a ver una camioneta le dice “¿y la Cheyenne Apá?”.

Podríamos concluir diciendo: ¿Y la lucha anticorrupción apá?