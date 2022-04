¿Y los 30?

Y pensaba que por ser Domingo de Ramos iba a vitorearse mientras sus borregos le aplaudían y ondeaban palmas al paso del pollino.

Las urnas vacías demostraron la indiferencia y desacreditación a su labor como mandatario, solo los acarreados, los pagados y los amenazados, acudieron al fraudulento ejercicio, donde los videos muestran como embarazan urnas los dizque ciervos; como acuden temerosos los empleados de gobiernos de todos los niveles y obligados a llevar vecinos y conocidos a la consulta si es que quieren conservar el empleo.

Cuánto se pagó a taxistas y combis para llevar gente a las urnas, en fin, las viejas prácticas de prinosaurio llevadas a su máxima expresión.

Noventa millones de electores en la lista, de los que esperaba cuando menos a los treinta millones que lo llevaran a cumplir sus sueños de poder en el dieciocho, pero oh decepción, solo acudieron poco más de dieciséis millones, la mayoría llevados a fuerza ya sea por cuidar su empleo o por miedo a perder los beneficios económicos de los programas sociales y de esos, más de un millón dejó patente su rechazo y pérdida de confianza.

Una consulta manipulada desde su creación, llena de marrullerías y desobediencia de la ley desde la cabeza, pasando por todos los empleados de gobierno seguidores del mesías, total, eso de la ley es la ley es una vacilada.

Ochenta y cuatro por ciento de rechazo fue la respuesta real de la ciudadanía, pero para él, fue un triunfo que quince millones de sus borregos estuvieran dispuestos a lavarle y besarle los pies.

Donde quedaron los ninis que cobran por no hacer nada, los talamontes que dizque siembran para el futuro, los cientos de miles de la tercera edad a los que en realidad no les regalan nada, simplemente les devuelven unas migajas de lo que pagaron de impuestos toda su vida útil. ¿Y las madres solteras que viven con sus parejas y no se casan para que no les quiten el subsidio? y los supuestos analistas de café o de cantina que lo defienden sin bases de valor. Probablemente con ellos, tal vez hubieran alcanzado el cuarenta por ciento vinculante, pero les salió el tiro por la culata; que de todas formas la caricatura de Chávez ni se hubiera ido y no se va en lo que le queda de periodo, a ver si al final no quieren prolongarse en palacio.

Le echa la culpa al INE porque no promovió el proceso y no puso suficientes casillas, cuando sabemos que no le dieron presupuesto para ello y tras el berrinche la amenaza de desaparecer la institución y armarla con consejeros de su elección, con lo que acabaría con la joven democracia que tenemos para volver al pasado autócrata. Total, si ya Caifás de la corte se brincó la ley obedeciendo al supremo, si ya se han desmembrado la mayoría de los organismos autónomos que estaban cambiando al país para bien, si la corrupción exacerbada la van tapando con distractores y el país va en picada, no queda más que aguantar lo que resta de tres años y evitar volver a cometer los mismos errores al dejarse llevar por el hígado. Mientras, Barrabas triunfó y el pueblo bueno será crucificado.