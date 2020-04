¿Y pa comer?

¡¡Justicia para María Elena Ferral!!

Buen día apreciado lector. En un mundo que se rige por el dinero, creo que terminaremos dando la razón a Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, y a su estrella Javier Alatorre y al periodista Sergio Sarmiento, que han advertido que más que encerrarnos en casa, guardando las debidas precauciones para evitar la propagación del virus, hay que salir a chambear para que no se caiga la economía. quedarse en casa, pero no por mucho tiempo.

Pues sí, en nuestros respectivos ámbitos poco a poco nos enteramos de alguien que ya se quedó sin trabajo, de alguien que no trae nada en la bolsa, que no sabe qué hacer o cómo le llevará de comer a su familia; también que ya le exigen el pago completo de la renta o de las colegiaturas, etcétera.

A más de eso, en las redes circula también un muy interesante artículo de Luis Fernando Ángel M. “Miembro JD Cámara de Cio de Bta.”, que comenta que el mundo ha seguido adelante a pesar de todos los virus que lo han asolado, alerta sobre lo que se puede venir en la economía y señala que el virus chino cuenta con un arma mortal que son precisamente las redes sociales que minuto a minuto provocan el pánico.

En larga exposición afirma que “la economía es el sustento básico": “La economía se afecta un poco por el sistema de salud, sin embargo, el sistema de la salud es quien depende de la economía para sobrevivir. La economía es tener alimentos en la mesa, quien transporte esos alimentos, quien los distribuya y quien los venda. La economía es poder ir a comprar esos alimentos y no morir de hambre”.

Añade que “si la economía colapsa muchas personas no tendrán hogar, no tendrán salario. Por lo tanto no tendrán alimentos, no tendrán como pagar un servicio médico y menos comprar medicinas”.

Además, “hay cientos de personas que están allá trabajando en una planta o una empresa para que usted pueda tener esa energía y ese internet. ¿O acaso pensó que la hidroeléctrica la manejan desde una casa? (o Laguna Verde).

“Hay héroes allá afuera sosteniendo esta economía para que no colapse del todo”: igualmente, dice, “hay millones de víctimas que no tienen comodidades y necesitan salir a trabajar para poder comprarse un pedazo de pan y comer algo esta noche”. ¿Cómo ve?, lector, ya no tenemos al tranza que salía a repartir la lana como pan caliente, entonces ante esta crisis ¿qué hace o hará Cuitláhuac García Jiménez en apoyo efectivo y palpable a los millones que votaron por él?, ¿se puede saber?