¿Y qué con el peso fortachón?

El lunes 23 de enero publiqué en este mismo espacio que me otorga desde hace más de 28 años Diario de Xalapa un artículo titulado “¿Superpeso-AMLO?, para nada”, donde expliqué en 5 pasos las razones por la cuales la moneda mexicana se estaba revaluando, a partir de que la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a elevar las tasas de interés allá, obligando al Banco de México a hacerlo acá, aunque con un porcentaje mayor en el pago de intereses a los inversionistas.



No tiene ningún caso volver a detallar aquí este fenómeno económico; bastaría con suplicarle amable lector(a) remitirse a leer este artículo, por si no lo hizo, y entender por qué en este momento el peso rompió la barrera de los 18 pesos por dólar (17.97 el viernes 3 de marzo), y presagiar que de seguir aumentando las remesas que nuestros paisanos envían de los Estados Unidos para sus familias en México, y continuar este año pagando el Banco de México altas tasas de interés a los inversionistas domésticos y extranjeros, casi al triple de las de los Estados Unidos, el peso podría seguir revaluándose y acercarse, inclusive, a un precio de 17.70 en este año, por cada dólar.



El quid empero es ¿qué beneficios le está trayendo a la población nacional un dólar barato? ¿Está mejorando el bienestar de las familias mexicanas con la revaluación del peso? ¿La economía nacional está produciendo más bienes, y en consecuencia, éstos se están abaratando en beneficio de nuestros compatriotas? ¿Se reactivó el mercado interno y el consumo doméstico va en aumento, para satisfacción del nivel de vida de las y los mexicanos? ¿Es momento, luego entonces, de echar fanfarrias, porras, hurras y vivas al presidente López Obrador y su 4T, por conducir de esta manera la economía mexicana, dado que desde el púlpito de las mañaneras, festeja y festeja con una sonrisa sorna, el peso fortachón? Pues no, la revaluación del peso no le está trayendo ningún beneficio a la sociedad mexicana en su inmensa mayoría, ni siquiera a los ricos industriales y empresarios nacionales que exportan mercancías, dado que los cheques y transferencias que les pagan los distribuidores de otras naciones son en dólares, y si estos están devaluados, quiere decir que están cobrando menos por sus productos, como tampoco beneficia a las millones de familias que reciben los billetes verdes de sus hijos, esposos o parientes que laboran en los Estados Unidos. Baste el ejemplo que circula en las redes sociales que si una mamá recibe mil dólares cada mes de su hijo que trabaja en Chicago, cuando el dólar estaba caro (20 pesos por dólar), al ir a cambiarlo recibía 20 mil pesos, y ahora, si este pasado viernes se presentó a cobrar esos mil dólares, solo le entregaron 17 mil 970 pesos, 2 mil 30 pesos menos.

Y si a eso usted le suma que el cono de huevo se encareció, ya que anda por arriba de los 85 pesos, que la tortilla subió de precio, que el pan subió de precio, que el aceite subió de precio, que el kilo de pollo subió de precio, que las medicinas están por las nubes, etc., pues entonces llegará a la conclusión que ni porras, ni hurras ni fanfarrias se merece el que anda presumiendo en las mañaneras la revaluación del peso mexicano, porque estábamos mejor, increíblemente hay que admitirlo, cuando el dólar valía 20 pesos. No puedo compartir pues, la alegría que reina en Palacio Nacional por la depreciación del dólar, porque lamentablemente no se refleja en bienestar familiar para los mexicanos, principalmente para las grandes masas sociales que sufren la depauperización de la capacidad de compra de sus salarios.



