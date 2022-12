Ya basta de polarización

Cuando México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, un ataque, acoso o amenazas parecen ser normales en estos días; dar palabras de condolencias y pésames, que ya casi rayan en la monotonía.



La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado donde afortunadamente salió con vida, y desafortunadamente para quien haya planeado su muerte.



En este país, donde se está cerrando el año con la muerte de 13 comunicadores, sin duda las palabras, los mensajes, la manera de decirlo, todo tiene una causa y un efecto, y el reciente atentado del periodismo los deja claro.



Deben parar las listas en las famosas mañanera, debe cesar el discurso de polarización y agresión en contra de los periodistas, no es posible que este país que aparentemente no está en guerra lleve en cuatro años más de 140 mil muertos y 35 periodistas asesinados.



El presidente de la República, y no lo acuso a él, pero de lo que sale de su boca sí, porque solo es enfrentamiento, polarización, la misma que ahora nos ha llevado a un clima de violencia que parece no acabar.



No es posible que el periodismo crítico sea atacado continuamente desde el poder presidencial, Morena ahora no solo representa una gran amenaza para quienes no piensan como ellos, sino también para salud, porque cada día es evidente que no hay para medicamentos, y ahora también se ha convertido en una amenaza para la democracia.



No se puede continuar con palabras como las que López Obrador lanzó en 2019: "Si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede", no cumplía ni un año de estar en el gobierno cuando decenas de periodistas ya habían sido asesinados.



El país no puede ser conocido como el más inseguro para ejercer el periodismo, es indignante escuchar, ver o leer que un periodista fue asesinado, amenazado o perseguido, causa gran indignación la violencia que azota a México y no tiene para cuándo parar.



¡Ya basta! Que haya expresiones sobre los periodistas como: “Es hasta dañino para la salud; o sea, si los escucha uno mucho, hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro”, y después solidarizarse con el periodista que sufrió un atentado, para minutos más tarde regresar a criticarlos y condenarlos.



Tal parece que no hay desgracia que haga mesurar la boca del Presidente. Todos los días, periodistas resisten la violencia e intimidación por parte de grupos de poder o de criminales y muchos de ellos lamentablemente no logran salir con vida.



Es tiempo de dejar de sembrar tormentas para cosechar tempestades, es la hora de dejar de esparcir odio contra los periodistas, es tiempo que desde el púlpito mañanero se deje de denostar a quienes piensan distinto, porque tal parece que en México es más peligroso ser periodista que delincuente.



*Coordinador de los senadores del PAN