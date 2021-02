"Ya chole" de tanta indolencia

Ante el alud de protestas para que se cancele el registro del candidato a gobernador de Guerrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, el partido Morena, en voz de su dirigente en esa entidad, ha negado la procedencia del reclamo que las defensoras del feminismo y de la equidad de género han hecho y mantiene vigente el registro de quien ya fue con antelación alcalde de Acapulco, diputado federal y ahora senador de la República, pero con la anotación curricular de cinco acusaciones de violación.

El mando único en el partido Morena, que en mala hora corresponde al líder tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, es avalado por sus correligionarios, a quienes no importa la justicia ni la equidad de género, sino únicamente complacer al amigo indiscutible del senador Salgado Macedonio, quien contra viento y marea se augura como gobernador impuesto de Guerrero. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en tanto no exista una sentencia condenatoria en contra de Salgado Macedonio, el gobierno de AMLO debe respetarle la presunción de inocencia, no importa que sean cinco acusaciones de violación las que pueda reunir “el toro” guerrerense, pues ya se vió que el “pacto” es indisoluble entre ambos personajes que hoy por hoy, tienen al país y a Guerrero en sus manos y en la plenitud del pinche poder.

En la mañanera del día de ayer, el señor presidente López Obrador paró y rechazó los reclamos de miles de mujeres y hombres con un “ya chole”, refiriéndose a una supuesta campaña en medios de comunicación, noticieros y programas de radio, argumentando que esa modalidad, él y sus seguidores la utilizaron y que para suposición e investidura presidencial, no resulta válida, porque respetará siempre los derechos a la libertad y a la justicia de los mexicanos.

Nada más falso que por defender al senador Félix Salgado, el Presidente, de manera contumaz y aludiendo a la letra de la canción “Chilanga Banda”, salga por la tangente en una clara inclinación que favorece a su amigo el presunto violador, imponiendo su voluntad a esa caprichosa candidatura, que rompe con la imagen limpia y sin antecedentes tan graves en la barandilla de policía, que se exige a todos los demás candidatos y candidatas a gobernar un estado de la República.