Ya no hay dinero que alcance a las familias 

Un reclamo generalizado en el país es el alto costo de la vida; literalmente, ya no hay dinero que alcance ni para satisfacer las necesidades básicas de cada familia. En los hogares ya no se puede estirar más el gasto, porque simplemente la liga terminará por romperse; es el fiel reflejo de que hoy vivimos una inflación histórica.

La semana pasada, el Banco de México (Banxico) reveló que el 8.7 por ciento de inflación alcanzada en agosto es la cifra más alta en 22 años; desde diciembre del 2000 no había tales números. En cualquier tienda de autoservicio, un litro de leche llega a costar hasta 27 pesos con 50 centavos. El cono de huevo ronda en los 90 pesos y si se compra el llamado huevo de rancho, 3.50 por cada pieza. A todos y cada uno de nosotros nos afecta la inflación, no solo por el alza en los precios de los alimentos, sino de los servicios en general. Al subir los precios se genera un efecto en cadena que hace que todo se vaya por las nubes, menos los salarios de la clase trabajadora. Sabemos bien que la pandemia de Covid-19 agudizó nuestros males, pero es inconcebible que a casi 30 meses de la llegada de dicha enfermedad al país, no solo no se haya podido reactivar la economía, sino que ésta se está desplomando. Soy una convencida de que para que a México le vaya bien, es necesario que las economías locales tengan oxígeno e impulso, pues si en las localidades, en los municipios, la gente tiene dinero en sus bolsillos, tiene empleo e ingresos; entonces, todo lo demás también marchará como parte de una maquinaria bien engrasada. Por eso, desde inicios del presente año, en mi carácter de representante popular, me he dedicado a impulsar convenios con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), que permitan, principalmente a mujeres, acceder a una beca, en algunas ocasiones de hasta el cien por ciento con materiales, a fin de que puedan aprender un oficio, una técnica y con ello emprender.

En mi natal Puerto de Veracruz hoy se ofertan con subsidio algunos cursos como asistente ejecutiva, elaboración de vestidos de princesa, registros contables, elaboración de estados financieros, instalación eléctrica residencial, elaboración de extensiones de cabello y gorros oncológicos, limpieza facial y maquillaje, depilación facial y corporal con cera, soldadura y pailería, alimentos y bebidas, ofimática, cuidado emocional, mecánica automotriz, inglés, serigrafía, confección industrial de ropa y cursos de emprendedores, lo que permite a muchas mujeres continuar sosteniendo sus hogares o ayudar a la economía familiar. Hace unos días, en cuestión de un par de horas se agotaron los espacios que ofertamos, con beca e insumos, para un curso de repostería, lo que es también un indicador de cómo va nuestra economía, por lo que ya preparo otras acciones para aportar un granito de arena. Como diputados locales estamos obligados a trabajar para ayudar a mejorar la vida de quienes representamos. Hoy que estamos inmersos en tiempos tan difíciles, no podemos ser omisos a la situación de desesperación y hambre que enfrentan millones de familias.

@AniluIngram

Diputada local del PRI

Coordinadora Grupo Legislativo PRI

Congreso Local