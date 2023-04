Yarazeth: duelo e impunidad

El asesinato de Yarazeth sacudió a Xalapa, generando una ola de repudio y consternación. Tanta que, contra su costumbre omisa, la Fiscalía Estatal se movilizó inmediatamente. Este feminicidio es causado por la impunidad y facilitado por la cobardía ciudadana. Explico.

El o los asesinos lo hacen por considerar que no les pasará nada; intuyen que las policías son poco profesionales. Este espantoso crimen ocurre en un contexto de gobierno sin mayor responsabilidad, ocupado en festejos y campañas.



No es gobierno de justicia. Sus abandonos propician actos crueles y expansión delincuencial. Sin pleno Estado de derecho, con funcionarios frívolos y casi nula representación popular, se crea un ambiente favorable para los delitos. No se trata como dijo una alcaldesa, en relación con la muerte de una jovencita, de tener un policía por persona. No entienden.



No asumen la importancia vital de la aplicación de la ley; desconocen la relevancia de los derechos ciudadanos; su bajo perfil hace que constituyan gobiernos de inercias, administradores de lo cotidiano y pródigos en ocurrencias. Ante la falta de instituciones funcionales la seguridad de las personas queda a las posibilidades de cada quien. Yarazeth se quedó sola.



Ni siquiera sus vecinos hicieron algo para salvarla. La cobardía ciudadana es el mayor déficit democrático que tenemos; afortunadamente los compañeros de trabajo de Yarazeth se están movilizando exigiendo justicia. Una sociedad temerosa y clientelar es capaz de oír gritos de auxilio, como con Yarazeth, y no hacer nada.



Es obvio que la principal responsabilidad de garantizar la seguridad pública es del gobierno, con lo que no cumple, pero sin la participación ciudadana, comprometiéndose y exigiendo, es poco lo que se puede hacer. En esta sociedad machista y violenta las mujeres en general están en peligro. Para los criminales es fácil matar, apuestan a la impunidad.



En honor de las mujeres asesinadas, también las agredidas en general, y las oprimidas, debemos luchar por justicia. Pero es más importante evitar que continúe la violencia contra ellas, crear condiciones de seguridad y respeto. Es cuestión de civilización y de desarrollo humano. En lo que somos mejores personas, algún día, urgen gobiernos responsables y eficientes.



Que el ejecutivo cumpla con policías profesionales, la justicia con jueces rectos y la legislatura con auténticos representantes populares. Con el concurso de autoridades serias y ciudadanía comprometida se tiene que generar un ambiente sano y respetuoso para las mujeres.



No normalizar la violencia, ser estrictos con su erradicación y fortalecer el tejido social. Para que descanse en paz Yarazeth, debe tener justicia y ser un referente para detener los feminicidios. A la vez que exigimos a las autoridades también debemos ser demandantes con la ciudadanía.



Urge gente libre, personas con valor, que ejerzan sus derechos y auxilien a quienes sean víctimas de violencia. Pésame a Yarazeth.



Recadito: gobierne quien gobierne el pueblo se defiende.