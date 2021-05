Yunes Márquez: ¡alerta Ámber!

Luego de lo ocurrido con el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, y con Gregorio Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán que nuevamente buscaba esa presidencia municipal postulado por la alianza PRI-PAN-PRD....

Ambos detenidos y encarcelados en marzo y abril por “ultrajes a la autoridad”, un delito que por una reciente reforma al Código Penal del estado ahora se castiga con 5 y hasta 7 años de prisión, este martes el aspirante panista a la alcaldía del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, se abstuvo de presentarse personalmente ante el fiscal décimo segundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales para que declarara con “carácter de imputado” respecto a la Carpeta de Investigación número FGE/FIM/08/2021 y sus acumuladas.

A diferencia de su virulenta reacción de la semana anterior –primero cuando se enteró que estaba por sesionar el Tribunal Electoral del Estado para retirarle la candidatura a la alcaldía porteña y posteriormente el domingo con la manifestación de miles de simpatizantes y acarreados–, ahora Yunes Márquez ya no difundió ningún video para advertirle retadoramente al gobernador Cuitláhuac García que “no vas a doblarnos” y que “¡la lucha sigue!”.

Todavía el lunes pasado, en Twitter, el excandidato a gobernador agradecía y seguía disfrutando la multitudinaria movilización dominical. “Ayer quedó clarísimo que, en el estado de Veracruz, hay mucho pueblo para tan poco gobierno. Gracias a todas y a todos. Su coraje, su dignidad y su valor me comprometen a seguir luchando”, publicó.

Pero ayer circuló un comunicado en el que exponía que este martes “por medio de una publicación periodística” conoció de la existencia del citatorio, y que “al no haber sido citado formalmente en mi domicilio particular para comparecer ante la autoridad ministerial, y con la finalidad hacer válido mi derecho humano a una adecuada defensa (…), el día de hoy, presenté un escrito ante esa autoridad para transmitir mi deseo de cooperar de forma voluntaria a la investigación instruida en mi contra para así demostrar, con toda contundencia, mi inocencia, solicitando que sea respetada mi presunción de inocencia y el derecho humano a una debida defensa”.

Sin embargo, la Fiscalía asegura haberle entregado el citatorio en su domicilio particular, en el cual se le advertía que “en caso de no comparecer ante esta autoridad (…), se le impondrán las Medidas de Apremio consistentes en ‘Auxilio de la Fuerza Pública’, tal como lo establece el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales…”

Así que seguramente por temor a que también lo detengan como a Franco Castán y a Goyo Gómez por “ultrajes a la autoridad”, Yunes Márquez decidió nombrar “a mis abogados particulares para efecto de que me representen en esa indagatoria y puedan tener acceso a los registros que la integran; con el objetivo de defenderme adecuadamente y aportar los datos de prueba suficientes que permitan demostrar que no he cometido conducta delictiva alguna”.

Hace una semana, el panista todavía alardeaba que Cuitláhuac García y Morena “nos tienen mucho miedo…”