Yunes se asoma  y Julen abre juego

El sábado, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, reapareció el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, metido entre los cuatro mil participantes en la XIX Carrera Internacional del Golfo, organizada por esos Ayuntamientos, de filiación panista.

Con la barba sin afeitar, raro en él, corrió junto a su hijo Fernando y su irrupción llevaría los mensajes de que, al menos fugazmente, puede salir a la calle sin temor a ser detenido por alguna orden de aprehensión que pudiera existir en su contra, como podría suponerse por esa carpeta que reabrió la Fiscalía General de la República en tiempos de la 4T para investigarlo por presumibles irregularidades cuando fue director general del ISSSTE; y, la otra, de su mayor interés, que el exsenador y exalcalde es la carta que presenta para que la gubernatura regrese a su familia, lo que recordaría aquella frase de advertencia que lanzó a su salida del gobierno veracruzano: “que quede claro, la lucha sigue”. Pero, antes de que comenzara a correr el ex gobernador, ya se le había adelantado el senador Julen Rementería del Puerto, quien por la mañana-mediodía convocó a ciudadanos y actores políticos, sociales y empresariales a la conferencia “México Sociocultural: Nuestra gente, más allá de la política”, impartida por José Pablo Camarena Sánchez, joven consultor antropológico de partidos políticos y gobiernos de México y Chile, en lo que no sólo pareció, en realidad fue un pre destape rumbo a la candidatura del PAN al gobierno de Veracruz para 2024, con la presencia del candidato a la presidencia estatal panista, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el senador Carlos Enciso Villarreal, el ex diputado Ricardo García Escalante, las diputadas Itzel Yescas Valdivia y Alma Rosa Hernández, panistas como Agustín Andrade Murga, German Yescas Aguilar, Alejandro Salas Martínez, Cristina Pérez Silva y Omar Miranda; el ex priista y ex candidato a la alcaldía porteña por el partido Fuerza por México, Gustavo Souza Escamilla, empresarios como Lucio Maraboto e Ignacio Abaroa, el ex diputado priísta Raúl Zarrabal Ferat, Manuel Álvarez, Segundo Grajales, Enrique Fernández, Alberto Aja, Guillermo Rosales, Ignacio Reyna, entre otros. Sin decirlo, en la presentación que hizo del ponente, planteó que “si se quiere corregir el rumbo del estado, es obligatorio conocer lo que piensa y quiere la gente; México requiere trabajo en unidad, hacer a un lado intereses mezquinos, sumar para hacer, entre todos, un Veracruz mejor”. Julen, por su posición actual y trayectoria, es el contrapeso natural de Yunes. De ahí que el actual coordinador de la bancada panista en el Senado de la República no pierda el tiempo y, desde ahora, se allane y comience a tejer sus redes para ir armando su proyecto político. Tiene la ventaja de su conocimiento en la administración pública, en los tres niveles, donde ha desempeñado diversos cargos, lo mismo que en materia legislativa. Ya se verá la evolución del proceso interno del PAN, primero para definir qué corriente se queda a cargo del Comité Estatal, y después cómo se alinean las circunstancias, y la definición del Comité Nacional con el peso que tendrá en la decisión final de la candidatura estatal, partiendo de quien sea su abanderado en el proceso presidencial. Habrá que estar muy atentos.

