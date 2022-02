Zenyazen: respetuoso pero activo

La veda electoral, motivada por la consulta sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, impide la difusión de obras por parte de los servidores públicos; sin embargo, esa disposición sólo se refiere a declaraciones, anuncios y promoción; el trabajo se mantiene, no puede frenarse, sobre todo en las áreas de salud, educación, seguridad y protección civil.

En el gobierno de Veracruz, por ejemplo, la Secretaría de Educación mantiene actividad permanente que, aunque no se difunde, ahí está, como están los cientos de obras realizadas en las escuelas veracruzanas.

El pasado lunes, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García constató los avances en la escuela primaria 21 de marzo, de Ixtaczoquitlán; y dos días antes estuvo en Pánuco, donde visitó las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior. Ahí, por cierto, el funcionario escuchó la conferencia “Matemáticas aplicadas a la ingeniería”, impartida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El pasado 4 de febrero, el Secretario encabezó la faena para mejorar los espacios en dos jardines de niños y una escuela primaria de Pánuco, siguiendo el ejemplo que ha puesto el mandatario veracruzano; ahí, declinó la invitación que le hicieron reporteros locales para entrevistarle, argumentando que una declaración podría malinterpretarse y meter ruido innecesario, en los términos de la veda. Sin embargo, calificó como una prioridad recuperar los espacios educativos.

Por la veda, Zenyazen Escobar ha sido muy cuidadoso a la hora de realizar expresiones públicas, sobre todo ante los medios informativos; sin embargo, ello no implica que su trabajo se haya detenido; simplemente no ha parado: no hay semana sin actividad y recorridos por las diferentes regiones de la entidad, para constatar los avances de obras o reunirse con maestros y padres de familia para abordar los temas educativos.

Sin proponérselo, únicamente con trabajo, el ex diputado local ha logrado consolidar una buena imagen y ello se refleja en el hecho de que la dependencia a su cargo no enfrenta problemas: a pesar de la pandemia, el sistema educativo marcha como debe.

En ese contexto, no se puede perder de vista a este personaje de la Cuarta

Transformación, de cara a 2024.

Zenyazen Escobar ahí está, con el bate al hombro, sin frenar su trabajo y atendiendo de tiempo completo, incluyendo días festivos, la encomienda de Cuitláhuac García Jiménez.

Otros miembros del gabinete estatal deberían de seguir su ejemplo y entender que veda electoral no significa echar la mona, irse de paseo, andar en vida social o durmiendo en sus oficinas, como algunos funcionarios de alto nivel de los que les contaré en otra entrega.

