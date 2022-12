Aprendizajes esperados después de la pandemia

Los aprendizajes esperados son los logros que se espera obtenga el estudiante en una asignatura determinada con base en el nuevo modelo educativo y el trabajo realizado tanto dentro como fuera del aula para reforzar estos conocimientos. Los aprendizajes esperados son un pilar importante de la enseñanza porque ayudan a verificar si la educación que se imparte es efectiva o no.



El aprendizaje esperado evalúa la capacidad del conocimiento y el cumplimiento de los objetivos educativos planteados por el docente. Estos aprendizajes esperados involucran diferentes campos de formación como el pensamiento matemático, el desarrollo social, el lenguaje, la comunicación, la naturaleza y el arte. La pandemia ocasionó muchos problemas educativos, de ahí que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no “debe soslayar la pérdida de aprendizajes del currículo, ocasionada por dos años de trabajo a distancia, en el mejor de los casos; miles de niñas, niños y jóvenes incluso interrumpieron su trayectoria educativa y —de no hacerse nada al respecto— abonará eventualmente a un mayor abandono escolar y rezago educativo” apuntan Arcelia Martínez Bordón y Luis Medina Gual de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en el texto “Distancia por tiempos” publicado originalmente por la Revista Nexos.



Ante la escasa información que han dado a conocer las autoridades educativas sobre este problema “información pública y oportuna que ayude a tener certeza sobre los grandes retos en materia de aprendizajes y permita planear y priorizar mejores soluciones de política pública… un grupo de académicos del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana , financiados con un fondo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la propia Ibero, se dieron a la tarea de evaluar los aprendizajes del currículo en dos campos disciplinares clave: Lenguaje y comunicación y Matemáticas a través de las pruebas Planea-INEE y Planea-Ibero por nivel educativo.



Los investigadores aplicaron más de 340.000 pruebas para Lenguaje y comunicación y Matemáticas y de ellos sólo una parte de éstas se utilizaron para el análisis comparativo de aprendizajes.



Los resultados son los siguientes: En primaria los aprendizajes esperados en Lenguaje y comunicación y Matemáticas son menores en el periodo 2020- 2021 que los obtenidos en 2017-2018. En secundaria solo es menor en matemáticas.



Y por lo que corresponde a la educación media superior en ambos casos los aprendizajes son inferiores a los registrados en el periodo de 2017-2018. “la interpretación que debe hacerse es con relación a los aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes que cursan su educación básica y media superior y no en relación con algún estudiante en particular.



La información obtenida revela que la pandemia dejó importantes pérdidas de aprendizaje en estudiantes: hay una baja sustantiva en los puntajes alcanzados por las y los estudiantes inscritos para el ciclo escolar 2020-2021”



Luis Alan Acuña Gamboa en “La vorágine, o sobre la calidad educativa en México” se pregunta ¿cuántos estudios o investigaciones se realizaron para estimar el grado de pérdida de aprendizajes que nuestras niñas, niños y jóvenes sufrieron por no contar con estrategias didácticas y pedagógicas, así como políticas públicas educativas que esbozan estos escenarios (cultura de la prevención)? ¿Qué se acciones se realizaron para intentar paliar esta pérdida de los aprendizajes?



Por ello no sólo hay que reflexionar sobre lo que pueden hacer las escuelas y las y los docentes para enfrentar esta pérdida, dicen Arcelia Martínez Bordón y Luis Medina Gual, sino también preguntarnos ¿qué prioridad en la agenda de gobierno y de las autoridades educativas ocupa la recuperación de aprendizajes? ¿Qué presupuesto se está destinando a ello? ¿Qué pueden hacer las familias y la sociedad civil?