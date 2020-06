Anuar Layon lanza colección sustentable inspirada en los 80

Reconocido por ser la mente creativa detrás de la famosa chamarra con la frase estampada Mexico is the shit,que se convirtió en todo un fenómeno en Instagram, Anuar Layon, presenta una nueva propuesta cuyo mensaje en esta ocasión, va dirigido al cuidado del medio ambiente.

“Es una colección que cuenta una historia y está pensada en lo que está sucediendo en el mundo y la importancia y relevancia que tiene cambiar la perspectiva de los hábitos de consumo y nace de la necesidad de rescatar ciertos materiales que yo mismo he coleccionado con el paso de los años y de diferentes colecciones”, comentó Layon.

El cuidado del medio ambiente se ha convertido en una de las tendencias que ha tomado protagonismo en la industria de la moda. La sustentabilidad y la producción de piezas más duraderas y atemporales, se imponen con el objetivo de disminuir el consumo masivo de ropa. A esta premisa se unió Layon con Sin nombre.

Telas que recuperó de un stock que tenía guardado en su taller de telas deportivas de los años 80 y la reutilización de retazos de tela de colecciones anteriores, son su materia prima. “Estamos aprovechando los materiales que tienen un enfoque ochentero, es como una nueva búsqueda de creatividad”.

Las prendas se pueden encontrar a través de la tienda en línea de la marca homónima www.anuarlayon.com, donde además se pueden encontrar piezas de colecciones pasadas como la de los Simpsons, que fue lanzada en el 2018 y sigue teniendo relevancia.

Anuar presentó un avance de esta línea, en la pasada versión digital del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City.

“Personalmente participar de esta manera fue algo muy interesante, es una época muy distinta para todos y la estructura de la industria internacional está cambiando por completo y de manera muy rápida, la moda no es una prioridad, pero la realidad es que reactiva a la economía mundial de manera importante”, comentó a El Sol de México.

Una característica del creativo, es que sus colecciones las presenta con música en vivo y en esta ocasión no lo dejó pasar y es que Pato Watson y Shubostar realizaron un DJ Setque acompañaron la presentación de las prendas que estarán próximamente a la venta.

Para la temporada otoño-invierno 2020, Anuar experimentó con un slow drop, es decir, serán seis lanzamientos mensuales de piezas limitadas. El primero de ellos fue el 24 de abril.

“Es una nueva estrategia de comercialización que estoy haciendo con mi equipo, vamos a lanzar diferentes estilos y piezas de manera mensual, habrá sudaderas, vestidos y una playera creada en colaboración con una destacada agencia de relaciones publicas”, explicó.

SU CUARENTENA

El joven creativo nos compartió de manera personal cómo ha vivido este periodo de confinamiento: “Es una etapa muy rara, muy complicada a nivel personal, donde tenemos mucho tiempo sin trabajar formalmente como estamos acostumbrados, mi taller está completamente cerrado y estamos inactivos. Yo estoy trabajando más de lo normal, las necesidades crecen porque seguimos manteniendo a un equipo de trabajo. Es impactante lo que está pasando en el mundo pero hay que permanecer siempre positivos”, concluyó.

CONOCE A ANUAR LAYON

Anuar Layon es un empresario con más de 14 años de experiencia como diseñador de moda. Director creativo y diseñador de México is the Shit, Prima Volta, Sad Boy, White Tag y Mercadorama Custom, ha desarrollado prendas para diferentes colaboraciones: Daft Punk, Wu Tang, Iggy Pop, Molotov, Phoenix, Queens of the Stone Age, entre otros.

Es uno de los exponentes del street culture en el escenario de la moda mexicana. Con el lanzamiento de la popular chamarra “Mexico is the Shit”, capturó el momento actual de la moda mexicana.

Es el primer diseñador mexicano que ha desarrollado un artículo para Nike. En 2018 presentó una icónica colección en colaboración con Los Simpson.

