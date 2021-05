La educación no puede parar: Alejandra Alemán

Desde hace 18 años, Alejandra Alemán se ha dedicado a impulsar la educación a nivel primaria en comunidades vulnerables del estado de Guerrero a través de la fundación Niños en Alegría A.C. (NEA),la cual implementa programas de desarrollo de actividades escolares y la donación de equipo e infraestructura para un mejor y fácil aprendizaje.

En entrevista con El Sol de México, Alemán compartió que la idea de apoyar a este sector le nació a raíz de que acompañó a un amigo cercano a hacer una donación de tabiques para la construcción de una escuela, “me conmovió tanto la carencia de infraestructura escolar, el tema de que los niños tomaban clase en pleno rayo de sol, que decidí actuar, aunque no ha sido camino fácil, hemos tenido muchos logros”, dijo en exclusiva.

Entre los resultados que ha tenido la institución destaca la construcción de más de 20 escuelas, más de mil 700 docentes capacitados, 104 aulas beneficiadas, más de 270 computadoras donadas, entre otros.

Debido a la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, las fundaciones también han sido severamente afectadas, sin embargo, NEA se ha mantenido activa gracias a que cuenta con una estructura en línea para continuar capacitando a los maestros.

“En estos momentos tan difíciles, la educación no puede parar en México, es una herramienta muy importante para el desarrollo y el futuro de nuestro país. Queremos mejorar las condiciones educativas de escuelas primarias con población vulnerable de Guerrero, para que la niñez pueda desarrollar al máximo su potencial educativo”, comentó.

Pero también ha sobrevivido gracias al apoyo de nuevos filántropos que se unen a la causa, organizando eventos y acciones a beneficio de la fundación, tal es el caso de David Samra, director y fundador de Hero, quien junto al empresario Arturo Elías Ayub, asistieron a un conversatorio en el que compartieron sus respectivas experiencias de vida y la importancia de apoyar a esta causa.

“Para mí, el deseo más profundo del corazón del ser humano, es hacer algo que trascienda, es la satisfacción más limpia y pura que puedo sentir en este año que ha sido muy difícil”, dijo Samra quien recientemente lanzó el libro Cien voces, con el que pretende ayudar a 100 fundaciones mexicanas, entre ellas, NEA.

“Mi vida depués de este año tan difícil cambió, hoy se trata de ver cómo ayudo a los demás, a esto me quiero dedicar, me causa una gran satisfacción muy grande y creo que la educación es una manera muy importante de contribuir al futuro no sólo de México, sino de las nuevas generaciones que serán parte del cambio”, contó Arturo Elías Ayub.

Para Alemán, lo que hoy en día hace falta dentro de los programas educativos de nuestro país es más alcance a la tecnología. “El internet es muy importante, estamos en una etapa en que la conectividad es nuestra base y aún existen comunidades en donde no las hay, y eso es un gran limitante de aprendizaje”.