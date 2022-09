Crea tu look con Marcus Paul, asesor de imagen de J Balvin

Un creativo nato, apasionado de la moda y que sabe cómo desafiar las tendencias para crear nuevos estilos. Así es Marcus Paul, asesor de imagen y todo un referente para la moda masculina de lujo. De gran estatura y personalidad, es uno de estilistas neoyorquinos más solicitados por destacadas celebridades de la industria musical, deportes y el arte.

J Balvin, Pusha T, Desiigner, Lebron James, Jay-Z, Zara Larsson, Danielle Herrington, CC Sabathia, entre otros, en más de una ocasión han recurrido a Paul y a su exigente gusto por vestirse, para que los asesore en sus looks que utilizarán en alguna alfombra roja, portada de revista, apariciones públicas o simplemente para el día a día.

En la larga trayectoria de Paul también destaca la sastrería de alta gama, incluso mantuvo una estrecha colaboración con el taller masculino de Dior en París bajo la dirección de Kim Jones.

“La moda siempre ha estado en mi corazón”, confesó Paul en exclusiva para Círculos.

Aunque antes de dedicarse totalmente al mundo fashionista, se inclinó por la arquitectura y el diseño de interiores, pues según el stylist, “construir una apariencia tiene tanto que ver con la forma y la estructura como con la creación de un atractivo espacio habitable”.

Referente para la moda masculina / Adrián Vázquez | El Sol de México

De ahí, que su talento se base en la habilidad de combinar lo “vintage” con lo moderno y el lujo con la moda urbana, que es su sello característico.

Para Marcus, el estilo no es tener el último grito de la moda, es “encontrar un nuevo enfoque que conduzca a algo nuevo, personal y hasta impactante.

Susan Torres / Adrián Vázquez | El Sol de México

“No quiero ser un dictador de la moda, ni tampoco imponer reglas para vestir, sino simplemente reflejar la personalidad de la persona, y que sean los mejores vestidos del mundo”, dijo Marcus.

El experto añadió: “Creo que la clave de un buen look radica en conocer qué es lo que está en tendencia, lo nuevo y lo que se avecina en los próximos meses para crear una estética, combinarlos y que el resultado sea único”.

Moda en gafas / Adrián Vázquez | El Sol de México

Marcus visitó nuestro país para presentar su reciente y segunda colaboración con una importante firma alemana de gafas de sol.

“Las gafas son el plus de nuestros looks, tienen un poder estético que no importa la ropa que traigas, siempre realzará los atuendos”, compartió.

La línea de gafas incluyen su sello personal y está inspirado en cada uno de los miembros de su familia, por eso los modelos de lentes tienen nombres propios como André, Armand, Carmel, Betsabé, Emilio, Newton, Penélope y Vladimir.

Moda en lentes / Adrián Vázquez | El Sol de México

Marcus eligió la Ciudad de México para darle vida a la campaña de lanzamiento, donde se retrata la arquitectura, colores, clima y paisajes icónicos de la metrópoli.

“Es cierto que los lentes deben ser elegidos de acuerdo a nuestra estructura facial, pero también con base a nuestra personalidad, hay quienes los prefieren grandes, chicos, redondos, cuadrados, gruesos, delgados, hay de todo y para todos”, concluyó el creativo que presentó los diseños de Haffmans Neumeister by Marcus Paul en un espacio de la colonia Roma de la Ciudad de México.