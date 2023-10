¡Van por Miss Turismo! Madres de Xalapa y Orizaba participan en certamen de belleza nacional

Tras la realización de la cuarta edición el pasado mes de marzo, el concurso de Miss Turismo Hispanoamérica regresa con el certamen nacional para mamás, concurso donde reúnen a participantes de varios estados de la República Mexicana con el objetivo de resaltar la importancia y el papel que las mujeres desempeñan en la actualidad.

En la edición 2023, hay dos veracruzanas que se encuentran participando para representar a nuestro estado en Unión de San Antonio de Los Altos de Jalisco, la mágica región noreste del estado que se compone de distintos municipios.

¿Quiénes son las veracruzanas que participan en Miss Turismo Hispanoamérica?

Denisse Hernández se encuentra representando a la ciudad de Xalapa rumbo al certamen nacional de Mamá Turismo Hispanoamérica México 2023.

La licenciada en Criminología comparte sentirse muy emocionada y orgullosa por representar a la capital del estado de Veracruz, ya que admite que es una ciudad llena de historia y cultura que merecen ser reconocidas a nivel nacional.

La joven madre también cuenta con una maestría en Ciencias Forenses y continúa estudiando con la licenciatura en Derecho.

“Recorrer las calles del centro histórico me llenan de felicidad y nostalgia, me hacen recordar mi infancia y disfrutar de sus hermosos parques llenos de árboles y flores donde me acompaña mi hijo”, declara la representante de Xalapa durante su video de presentación.

Lucía García representa a Orizaba

Lucía García acompaña a Denisse Hernández en el certamen nacional para mamás para representar al estado de Veracruz, por su parte lo hace por parte del Pueblo Mágico de Orizaba, sitio emblemático ubicado sobre la zona centro de la entidad.

“Todas las mamis somos unas reinas, solo nos falta acomodarnos la corona”, es parte del mensaje que comparte en su video de presentación, donde también destaca el orgullo por representar al estado de Veracruz y la también bella ciudad de Orizaba, sitio cultural que reúne diversos espacios que son de visita obligada para visitar.

Entre ellos destaca el Tobogán de la Montaña, el Teleférico y Ecoparque Cerro del Borrego, Casavegas, el Paseo del Río y Reserva Animal, además de la Casa de las Leyendas, el Museo de Arte Popular de Veracruz, entre otros.

Usuarios en redes sociales envían diversos mensajes de ánimo a las madres previo al concurso que dará inicio el día de hoy, 10 de octubre hasta el 14 del mismo mes. Entre otras participantes, destacan mujeres de Saltillo, Coahuila, Apizaco, Tlaxcala, Culiacán, Sinaloa, Cancún, Quintana Roo, Morelia, Michoacán, entre otros.

¿En qué consiste Miss Turismo Hispanoamérica?

El concurso busca promover la belleza turística, gastronómica y cultural de cada rincón de la República Mexicana, además de la cultura de la inclusión y la importancia que cada mujer tiene dentro de la sociedad, por lo que han creado distintas categorías para dar oportunidad a todas las interesadas que busquen participan como son: Miss, Petite (18 a 27 años), Mamá (18 a 45 años), Pueblos Mágicos (17 a 27 años), Teen (14 a 17 años), Infantil (desde distintas subcategorías) y Especial, categoría dedicada para cualquier mujer con alguna enfermedad o discapacidad.

Para conocer más detalles sobre el concurso puedes visitarlos en sus redes sociales como Miss Turismo Hispanoamérica México y Veracruz Miss Turismo Hispanoamérica.