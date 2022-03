Reina Isabel II se solidariza con Ucrania y hace generoso donativo

Luego de que la reina Isabel II retomará sus actividades tras recuperarse favorablemente de Covid-19, se pronunció ante la preocupante situación que acecha a Ucrania, y realizó un "generoso donativo" a una coalición de asociaciones humanitarias, atendiendo a una petición para ayudar a los refugiados que huyen de la guerra, indicó el Comité de Emergencia para Desastres (DEC).

Este comité (Disasters Emergency Committee, por su nombre en inglés), que engloba a 15 oenegés, incluyendo la Cruz Roja británica, Oxfam y Save The Children, dio las gracias a la soberana que está a punto de cumplir 96 años de vida, por "haber hecho un generoso donativo" a raíz de su "llamado humanitario por Ucrania".

Many thanks to Her Majesty The Queen for continuing to support the Disasters Emergency Committee and for making a generous donation to the DEC Ukraine Humanitarian Appeal. @RoyalFamily #UkraineAppeal — DEC (@decappeal) March 3, 2022

Las asociaciones agrupadas en el DEC actúan en Ucrania y en países vecinos para socorrer a los refugiados y desplazados.

Sin embargo, en el mensaje, publicado en Twitter, no se precisó a cuánto asciende la suma.

Aunque la familia real observa una estricta neutralidad política, varios de sus miembros dejaron de lado recientemente su discreción habitual para expresar su solidaridad con Ucrania tras la invasión lanzada por Rusia.

Tal es el caso de el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, dijo el martes que esa operación militar constituye un ataque "contra la libertad" y se declaró "solidario para con todos los que resisten a agresiones brutales".

Asimismo, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, se saltaron en cierta forma el protocolo de la Familia Real británica, y con un mensaje personal, dejaron clara su posición sobre la guerra que desde hace unos días estalló, en el este de Europa.

A través de un mensaje público que han firmado con sus iniciales, W y C (William y Catherine), la pareja demostró su apoyo, "En octubre de 2020 tuvimos el privilegio de reunirnos con el presidente Zelenski y la primera dama para conocer su esperanza y optimismo por el futuro de Ucrania. Hoy le apoyamos a él y a todo su pueblo mientras luchan valientemente”, escribieron.