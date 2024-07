¡No te fíes! Cancún y Playa del Carmen, los destinos más usados para estafar a turistas en internet

Administradoras de agencias de viajes en la entidad aseguran que cada vez más por Internet se promocionan agencias de viaje que ofrecen paquetes de viaje a diversos destinos atractivos como es Cancún, con un costo de 10 mil pesos, que incluye pasajes de avión, hospedaje y alimentación para dos personas, “lo que seguramente se trata de un fraude”.

Y es que, señalan que un viaje a ese destino, en temporada alta y en un hotel de 5 estrellas, que incluya alimentos y avión, sale en poco más de 20 mil pesos por persona por lo que piden a la población ser cuidadosos para evitar caer en fraudes en esta temporada vacacional.

¿Cómo detectar fraudes en agencias de viajes?

Idheanna Gómez Ortiz, directora de Idhetravel recomienda a quienes buscan salir de vacaciones y comienzan en la buscar promociones que deben verificar que exista la empresa que les ofrece promociones y que se cercioren que estas sean reales.

Y es que, asegura que en esta época son comunes los fraudes a viajeros a través de este tipo de promociones y lamentó que aunque ya tienen varios años de ocurrir ninguna autoridad, estatal o federal, ha tomado medidas para erradicarlo.

La expresidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Veracruz resalta que las secretarías de Turismo estatal y federal deberían de alertar más a la población y principalmente, deben regular el tema para que no haya “empresas” del sector turístico falsas que cometen estos delitos.

“Esto debe regularse y solo han dicho que quienes no tengan su registro oficial no es una agencia de turismo confiable, pero resulta que los falsifican y eso es terrible y aquí mismo en Xalapa se han detectado fraudes de este tipo”.

Indicó que el destino que más promocionan para hacer fraudes, comenta, es Cancún y Playa del Carmen.

Idheanna Gómez alerta que lo primero que se debe atender para evitar caer en este robo es el precio, ya desde ahí se pueden dar cuenta que es un fraude.

“En Semana Santa me habló un cliente que quería un paquete porque su compadre se iba con un paquete económico, de 10 mil pesos por persona con avión, hotel y alimentos, obviamente que resultó un fraude y cuando se dieron cuenta era un fraude, porque en plena temporada alta ese precio no corresponde. Cuando llegaron al aeropuerto se dieron cuenta de que no existía la reservación, todo era falso”.

Pero lo peor, dice, es que cuando logran viajar porque sí existe la reservación del vuelo pero al llegar al destino no existe el hotel o no está apartado ya las personas tienen que hacer otro gasto para alimentarse y hospedarse porque ya están en el lugar.

Por ello, recomienda que cuando se vaya a comprar algo se acuda a la empresa o verificar que el sitio es legal, si tiene registro y está dada de alta, “cuando se compra por páginas en internet hay que estar consciente de que nadie las regula y es arriesgarse a perder su dinero, porque en la mayoría de los casos ya no se devuelve el dinero a las personas”, concluyó.

¿Qué recomiendan para no caer en fraudes con agencias de viajes?

Por su parte, Georgina Duch Carvallo, de la agencia de viajes Todos a Viajar, comenta que este tipo de fraudes son cada vez más frecuentes. Lamenta que sean muchas las personas que caen cuando les llega por una red social una oferta de un hotel de alta categoría, con boleto de avión y alimentos por 10 mil pesos o menos, lo que no es real.

Finalmente, exhorta a los vacacionistas a no creer en las promociones que son muy buenas y que les llegan por redes sociales, porque seguramente se trata de un fraude.