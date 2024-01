Seguro, barato y novedoso: el nuevo hábito de los jóvenes para viajar

Entre jóvenes de Xalapa crece el número de afectos a las redes sociales de consumo colaborativo que les permiten reducir sus gastos en viajes y crear comunidades donde afirman sentirse seguros y con la convicción de que llegarán con bien a sus destinos, con mayor comodidad, en autos particulares.

“Conectar conductores con pasajeros para viajar en coche compartido no es tendencia, es parte de los nuevos hábitos de consumo y de las nuevas sociedades”, declara en entrevista el xalapeño Osmar Sahidt Mendizábal Horton, profesional de la economía colaborativa y consultor independiente -CEO en este ámbito-.

Javier T, perfil de conducción, explica que aplicaciones como BlaBlaCar resultan seguras al saber con quién viajas, cuál es su edad, su profesión y oficio. Además de que las calificaciones de usuarios y conductores son confiables y el termómetro para saber con quién sí y con quién no quieres viajar.

Él cuenta con una profesión y un trabajo estable, pero viaja cada ocho días de Orizaba a Xalapa. Narra que al descubrir las nuevas redes sociales decidió tener una cuenta, programar su salida, anunciarla y esperar a que lo contactaran las personas interesadas.

“El costo del viaje es menor para los pasajeros, yo me ahorro la gasolina y casetas, y funciono como chofer pero también como amigo, porque encuentras personas con las que generas amistad más allá del viaje”, detalla.

En estas redes, los pasajeros son personas jóvenes de entre 19 y 35 años, y los conductores, mayormente profesionistas de más de 26 años.

¿Cómo registrarse en BlaBlaCar?

En el caso de BlaBlaCar, se debe descargar la aplicación, crear un perfil e iniciar la búsqueda de un viaje para el día y hora que se requiera; aparece el conductor, cómo ha sido calificado y, si es de interés, se hace el contacto.

Es descrito como un transporte económico y social, de último minuto y para viajes entre ciudades | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Es descrito como un transporte económico y social, de último minuto y para viajes entre ciudades. Aunque inicialmente en México empezó en la Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Monterrey, se ha ido ampliando.

En el estado de Veracruz, se ofrecen asientos libres a quienes necesiten viajar por la misma ruta; los destinos más recurrentes, en el interior de la entidad, son Orizaba, Xalapa, Poza Rica, Córdoba y Veracruz, y fuera, hacia Puebla, Querétaro y Ciudad de México.

Testimonio

Pasajeros como Edith Martínez Cruz comenta que ha utilizado la aplicación durante un año por motivos laborales, pues radica en Xalapa pero su plaza de maestra está en Córdoba; ella viaja todos los viernes y ya sabe que los conductores suelen publicar las salidas dos o tres días antes.

En estas redes, los pasajeros son personas jóvenes de entre 19 y 35 años | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Lo hago principalmente por ahorrar y sí, al principio me daba un poco de temor pero ya no, además de que sí lo he recomendado y cada vez son más conocidos los que le entran a este sistema”, expresa.

¿Hay posibilidad de fraude? Opina que no porque el pago se hace directamente al conductor el día de la salida, no antes, y aunque ya le tocó quien aceptaba transferencias, la gran mayoría ha sido pago directo.

El crecimiento del consumo colaborativo, detalla el consultor Osmar Mendizábal, tiene como base la confianza, el generar círculos de amigos, mediados ahora por la tecnología, con lo cual, cree, está garantizado el crecimiento de estas iniciativas.

“Hay nuevos comportamientos. Cualquier plataforma colaborativa necesita fomentar el sentimiento de comunidad, el trueque o intercambio, mientras en la parte social, encontrar a personas que piensan como tú o que tienen los mismos gustos de música para el viaje es lo que termina enganchando a la gente”.

La economía colaborativa y la tecnología hacen que muchas personas no tengan que invertir dinero sino poner a disposición de una comunidad algo con lo que ya cuentan, en el caso de viajes, un auto.

Él cuenta con una profesión y un trabajo estable, pero viaja cada ocho días de Orizaba a Xalapa | Foto: Cortesía | @EventosAyuntamientodeOrizaba

“Lo que define al modelo es conectar, agregar y colaborar en beneficio propio y de los demás”, declara quien llegó a esta iniciativa de manera circunstancial y ahora cuenta con estudios de Economía, es asesor y trabaja en “home office”. Él es xalapeño y arranca el primer mes del año en la Ciudad de México.