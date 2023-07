¡Cuidado! Veracruz cuenta con dos de las playas más contaminadas del país: Cofepris

En pleno periodo de vacaciones de verano 2023 en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presento la lista con los resultados de su análisis de las playas en la república mexicana, entre las que alerta que 14 de ellas no son aptas para el uso recreativo y recomiendan limpiarlas.

Los estados que cuentan con las playas más contaminadas de México son Baja California, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, cabe señalar que el estudio muestras en los resultados que en estos lugares se rebasaron los límites permitidos de bacterías, en este caso la que se detecto fue el enterococo, ahora te explicamos de que bacteria se trata.

Puedes leer también: Alista botas y abrigo: lluvias podrían mantenerse para los próximos días

Playas contaminadas en Veracruz: ¿qué son los enterococos?

Antes de platicarte cuales fueron las playas que no pasaron las evaluaciones realizadas por la Cofepris, primero te contamos el significado de los enterococos, razón por la cual varios de los sitios paradisiacos en México no fueron abierto para el uso recreativo, por lo menos en estas vacaciones de verano.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina en su sección MedlinePlus los enterococos son “es un microbio (bacteria). Normalmente vivie en los intestinos y en el aparato genital femenino. La mayoría de las veces, no causa problemas, pero el enterococo puedes provocar una infección si penetra en las vías urinarias, el torrente sanguíneo, heridas de la piel y otros sitios estériles”

Ecología Contaminación por derrames de hidrocarburo llega a playas de Coatzacoalcos

Por tal motivo en la Cofepris emitieron una alerta a los sitios, junto a la recomendación de limpiarlos a profundidad para que puedes aprobar la próxima revisión que realizan, cabe mencionar que los rastreos se realizaron en 289 playas de México, recuerda que la idea es proteger a los turistas nacionales e internacionales.

Playas contaminadas en Veracruz: ¿cuáles fueron las que no pasaron la revisión de Cofepris?

La revisión que realizó la Cofepris contó con la participación de la coordinación de Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APRS) en los 17 estados costeros con los que cuenta la república mexicana, se realizó un monitoreo y análisis de más de 2 mil 100 muestras de agua de mar en busca de la bacteria Enterococcus faecalis y así determinar que playas son aptas para uso recreativo en estas Vacaciones de Verano 2023.

El total de las playas evaluadas fue de 289, de las cuales 275 son consideradas aptas para el uso recreativo, pero cabe señalar que también se encontraron rastros de la bacteria, pero no rebasaron el límite máximo de los 200 enterocos en 100 mililitros de agua.

A continuación te presentamos la lista, por estado, de las playas que no pasaron la prueba de la Cofepris y por lo tanto se recomienda no darle uso recreativo, es decir, si vas puedes darte una vuelta en la arena o tomar el sol, pero ya meterse a nada, no es lo más “saludable”, va la lista:

Baja California | Rosarito, Rosarito I y Tijuana

Rosarito, Rosarito I y Tijuana Chiapas | Tapachula cuenta con Linda y Escolleras

cuenta con Linda y Escolleras Guerrero | Acapulco Caletilla, Horno y Tlacopanocha | Zihuatanejo la Playa principal

Caletilla, Horno y Tlacopanocha la Playa principal Jalisco | Puerto Vallarta la playa Oasis

la playa Oasis Oaxaca | Puerto Escondido las playas de Puerto Angelito y Playa Principal

las playas de Puerto Angelito y Playa Principal Veracruz | Las playas de Pelícano y Regatas





Cofepris monitoreó y analizó más de 2 mil 100 muestras de agua de mar en los 17 estados costeros, dando como resultado 275 playas mexicanas aptas para uso recreativo. #CofeprisTeProtege

🌊https://t.co/O1cD7theaH pic.twitter.com/53tgloG7tV — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 28, 2023

Playas contaminadas en Veracruz: recomendación de la Cofepris

Tras el resultado emitido por la Cofepris, fue la misma dependencia gubernamental la que se coordinará con la APRS que se encuentra en los seis estados señalados para comenzar la limpieza de sus playas, con la idea de alcanzar condiciones óptimas para evitar riesgos a la salud de los turistas que las visitan. Te dejamos el comunicado en el siguiente link PLAYAS COFEPRIS.