¡Habrá Salsaton en Veracruz! Pasa un 14 de febrero al ritmo de la Orquesta Moscovita [Video]

En el Día del Amor y la Amistad es muy común que se den serenatas, ir al cine, quedarse en casa y preparar una rica cena romántica, pero que tal si le das un giro a la tradición, podrías disfrutar de otra manera éste festejo, ya sea ir acompañado o conocer a tu cita en plena Macroplaza de Veracruz, para eso te presentamos el Salsaton 2023.

Sabemos que estás ávido por bailar en el Salsodromo de Veracruz con la edición 2023 del SalsaFest, pero vamos paso a paso, por ejemplo, si eres de los que no sabe bailar salsa o se le hace muy complicado, es en este tipo de eventos donde puede aprender a moverte con este ritmo que envuelve a chicos y grandes.

Puede leer también: ¿Sabías que el café americano se creó en una guerra? Te contamos la historia [Video]

No podemos decir que la salsa no es romántica, para eso tendrías que ponerte a escucharla, si bien no es un ritmo lento que se preste al romanticismo, te podemos retar a que bailes un poco, las conozcas y verás que también es un gran género musical que se presta para el romance, lo primero es que el baile es cuerpo a cuerpo, pegamos, sintiendo el latido del corazón de tu acompañante, ¿qué más podrías pedir?

Invitados de lujo la Orquesta Moscovita de la UV

Cultura ¡Que no se te pase! Vuelve el remate de libros y revistas de la Editorial UV [Mapa]

Y para que no te quedes con las ganas de visitar la Macroplaza, los encargados de amenizar el Salsaton 2023 son los integrantes de la Orquesta Moscovita de la UV, ¿no los conoces? Permítenos platicarte de ellos, de acuerdo a la semblanza que puede leer completa en la página de la Universidad Veracruzana.

Todo comenzó con el maestro Pedro Domínguez Castillo mejor conocido en el ambiente artístico como “Moscovita” quien formó parte de agrupaciones como Son Marabú y Son Clave de Oro, dicha agrupación se fundó en 1980 y desde sus inicios fue parte de la Universidad Veracruzana, la idea era rescatar, preservar y difundir la música veracruzana y afrohispano antillana.

La sede de la Orquesta Moscovita de la Universidad Veracruzana se encuentra en la ciudad y Puerto de Veracruz, en la calle Marianao Arista #633 en el centro de la ciudad, si quieres más información al respecto te podrías comunicar al teléfono 2299 32 07 10.









¿Cuándo y a qué hora inicia el Salsaton 2023?

El Salsaton 2023 tendrá como sede la Macroplaza del Malecón de Veracruz que se encuentra a un lado de la Torre Pemex, todo inicia en punto de las 17:00 horas de éste martes 14 de febrero, pasa un Día del Amor y la Amistad bailando con tus seres queridos.

En caso que tengas dudas, no te animes a participar en el Salsaton 2023 que se va a realizar en la ciudad de Veracruz, te presentamos un video de la Orquesta Moscovita de la Universidad Veracruzana, la cual será la encargada de amenizar la fiesta en la Macroplaza del Malecón.