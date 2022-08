ADULT. regresa en plena forma

ADULT. es una de esas bandas que prefieren caminar a paso firme en lugar de correr. Con una trayectoria cercana a los 25 años, el dueto oriundo de Detroit, Michigan se ha hecho de buena fama entre los seguidores del electroclash, el synth-pop y el techno, a lo largo de una carrera que abarca una decena de producciones que son un deleite sonoro y visual al mismo tiempo.

Después de haber visitado varias veces México, la pareja -dentro y fuera del grupo- formada por Nicola Kuperus y Adam Lee Miller volverá a este país como parte del Rabbit Hutch Fest, que se llevará a cabo el 8 de octubre en el Frontón México de la capital mexicana.

Así que aprovechamos la ocasión para charlar con este par de hedonistas electropunks, acerca de su música, sus planes y su forma de ver el negocio de la música.





Han trabajado en la música y el arte durante casi 25 años. ¿Sientes que han cambiado mucho las cosas desde que iniciaron?

Nicola: ¡Sí! Para empezar creo que ahora los artistas tienen que ser personas que usan muchos sombreros, ya sabes, ¡muchos!… Ya en serio, pues ahora nosotros tenemos que hacer nuestras propias relaciones públicas, anunciar nuestros shows, ser estilistas, hacer nuestros videos musicales… Ya no es como antes, que mucha gente se reunía y trabajaba.. Sí ha cambiado todo… Y ahora las aerolíneas apestan mucho más.





Este año lanzaron un nuevo disco, Becoming Undone.. ¿Qué nos pueden decir de esta grabación?

Adam: Bueno, fue difícil trabajar durante el confinamiento, nos tomó mucho tiempo sentirnos inspirados, muchos meses. Y no sólo grabarlo, sino también ver cómo se desarrollaba todo, además de que se juntó con unas elecciones que crearon cierta esperanza de una mejor democracia para el país… Ojalá que de verdad toda esta pesadilla de la pandemia haya terminado.

Nicola: Sí, nuestra gira de ese momento se estuvo posponiendo indefinidamente, y aunque teníamos otro álbum nuevo en la calle, pues todos los planes se cancelaron, todo se derrumbó, así que sólo tuvimos que levantarnos y comenzar todo el ciclo de nuevo.

Foto: Cortesía

¿Qué nos puedes contar sobre tu propio sello, Ersatz Audio? Sabemos que por ese medio han ayudado al desarrollo de varios artistas.

Adam: Sí, bueno. Ahora no hemos lanzado un disco en mucho tiempo… Hemos trabajado con muchos artistas muy buenos.

Nicola: Durante mucho tiempo disfrutamos dirigiendo ese sello discográfico, pero francamente llega el momento en que recuerdas que también tienes una banda y también haces giras extensas, por lo que llegó un momento en que se volvió demasiado difícil, primero con Napster y luego con las plataformas de streaming, a partir de que la gente ya no quiso pagar por la música… ¡Llegamos a un punto en el que parecía como si sólo estuviéramos sacando discos por amor al arte!





Ustedes son de Detroit, una ciudad con una gran tradición musical. ¿Quién sería su artista favorito de esa ciudad?

Nicola: Oh… Nunca me habían preguntado eso antes.

Adam: Tendría que ser Iggy Pop, él ha sido demasiado importante para todo lo que ha venido después.





Nicola, como fotógrafa y responsable de la imagen de ADULT., ¿qué es lo que tienes en mente cuando creas esas hermosas imágenes que acompañan a su música?

Nicola: Primero que nada, gracias por decir eso. Creo que simplemente pienso en que no quiero que se vea como el álbum de otra persona, siempre quiero que se parezca a nosotros, aunque tampoco quiero repetir lo que estamos haciendo. Eso sí, siempre quiero que haya un elemento de surrealismo, abstracciones y fragmentación… Algo como de otro mundo.

Y tú Adam, ¿nunca quisiste usar tu arte gráfico para la banda?

Adam: No… Sólo las llegué a utilizar en algunas ocasiones en que se necesitaba material para algún lanzamiento de nuestro sello, también me encargué de algunos diseños, pero ahora generalmente estoy tan ocupado con las grabaciones y la mezcla que ya no me da tiempo para hacerlo.

Nicola: Pero sí hemos utilizado algunas cosas suyas. Lo hicimos en el disco Waste Things Fall (2014), cuyo inserto es un dibujo de Adam, además de una pintura suya que utilizamos en la primera película de nuestra trilogía.





Muchas parejas tratan de no trabajar juntos porque suponen que esa distancia es lo más sano para ambos. ¿No es difícil para ustedes ser pareja y también estar en la misma banda?

Ambos: No.

Nicola: Tenemos un terapeuta realmente bueno, así que no (ríe). No, no tenemos un terapeuta.

Adam: Creo que si Nicola trabajara en una administradora de fondos y volviera a casa todas las noches de ese trabajo, no nos llevaríamos tan bien.

Nicola: Claro, obviamente no siempre estamos de acuerdo en todo, pero se puede.

Foto: Cortesía

Felicitaciones por eso. Si la música de ADULT. fuera un platillo, ¿cuál sería?

Nicola: Oh… Ahora me harás hablar de todo lo que me gusta comer.

Adam: Esa es una pregunta difícil, ¿remolacha asada?

Nicola: Mi primer instinto fueron las enchiladas, por lo picante, aunque también debería llevar algo un poco empalagoso y algo que sepa bien sin importar si está frío o caliente.





En octubre regresarán a México como parte del Rabbit Hutch Fest, ¿qué es lo que veremos en esta ocasión?

Nicola: Bueno, tenemos dos discos nuevos que estamos presentando a la audiencia, lo cual es muy divertido. Nos estamos divirtiendo mucho tocando estas canciones y, sinceramente, para nosotros la Ciudad de México es una de nuestras ciudades favoritas para tocar, porque los shows son desgarradores, no le decimos eso a muchas personas ni a muchas ciudades pero de verdad es muy emocionante volver… Siempre es un honor poder venir a la Ciudad de México a tocar.

Adam: Sí, es muy gratificante venir y ver a toda esa gente que nos sigue desde hace tanto años… Es bueno volver y ver a nuestros amigos de toda la vida.





Hablando de México, entre 2007 y 2009 tocaron aquí muchas veces, por lo menos cuatro. ¿Cómo recuerdan esos días?

Adam: Como algo salvaje… ¡Fue tan loco!

Nicola: Sí, la energía que encontramos en México es algo muy especial, sobre todo porque para mí esto es como una relación en la que yo te doy algo y tú me das algo, así que se mueve mucha energía… Es como alimentarnos unos a otros.

