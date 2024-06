Alejandro Cegarra y César Rodríguez captan imágenes de migración y resistencia

Con una charla cercana y muy ilustrativa con estudiantes, aficionados y gustosos del arte fotográfico, los multipremiados fotógrafos Alejandro Cegarra y César Rodríguez inauguraron la exposición de “Espejo en la mirada”, en Leica Gallery.

Cultura World Press Photo premia los trabajos más emotivos

El trabajo de estos fotógrafos se ha destacado por visibilizar las dinámicas sociales de América Latina, como son la migración y la resistencia de los pueblos originarios.

El venezolano Alejandro Cegarra exhibe parte de su proyecto “The Two Walls”, con el que este 2024 ganó el premio World Press Photo, en la categoría de Proyectos a Largo Plazo. Muestra los procesos migratorios en la frontera de México con Estados Unidos desde 2020.

“Este ha sido un proyecto muy fotoperiodístico, pero al mismo tiempo muy personal, que nace de lo interno y de entender mi propia migración”, dijo el fotógrafo.

“Para este proyecto quise meter mucha humanidad, para que la gente lo viera y se sintiera muy identificado, incluso si no estás cerca de los hechos. Es lograr que la gente pueda sentir lo que la otra persona siente. Cuando tomo fotografías me paro, espero y tomo la foto y los significados vienen después, pero creo que para tener una buena foto hay que tener un buen inventario personal, haber leído mucho sobre el tema y estar muy documentado”, dijo Cérraga a El Sol de México, en la inauguración de la muestra.

Sobre su experiencia al ganar el World Press Photo, mencionó estar agradecido, además, con Leica que le permite también presentar su obra, que se encuentra a la venta: “Estar en una galería de Leica es un honor, uso Leica desde hace 12 años. El World Press, creo que es el máximo reconocimiento que un fotógrafo pueda recibir en su vida. No me queda más que agradecer porque en verdad me costaba mucho ponerlo en los medios”, expresó.

AYUDAR A VER

Por su parte, el mexicano César Rodríguez, muestra una selección de su proyecto “Montaña roja”, que resultó en un libro finalista del premio a Primer Fotolibro otorgado por Paris Photo y Aperture Foundation. En él retrató la vida de comunidades de las montañas de Guerrero acosadas por el narcotráfico y el crimen organizado, y donde se ven orillados a dedicarse al plantío de amapola como forma de sobrevivencia.

“Creo que exhibiciones como esta ayudan a que personas de otros mundos puedan ver, porque todos conocemos sólo nuestra propia realidad. Entonces si alguien viene a Polanco y ve fotos de este tipo, tal vez se dé cuenta de que existe otro mundo y otra Latinoamérica que no conocen. Hay que ayudar a comprender y a generar más empatía” dijo Rodríguez, quien, lamenta que muchos medios de comunicación no muestran el interés necesario por estos temas, que, asegura, seguirá fotografiando.

TIENDA, GALERÍA Y ACADEMIA

La exhibición de esta obra forma parte de las actividades que Leica promueve con la intención de impulsar y difundir la fotografía profesional en sus 28 sucursales alrededor del mundo. En entrevista, Manolo Márquez, director de la galería y la academia de Leica en México, explicó que desde hace 10 años la empresa ha abierto tiendas en distintos países en las que ofrecen sus productos, las cuales también fungen como galerías y academias, “viendo a la fotografía desde una conexión humana, en la que la cámara ayuda a los fotógrafos para generar documentos que sean testigos de que nuestra existencia”, apuntó.

“La democratización de la fotografía como medio de expresión es algo muy bueno. No es que todo el mundo se sienta fotógrafo, sino que ya todos lo somos, pero la fotografía, como lenguaje, tiene su estructura y su gramática. Es por eso que no es suficiente tener una cámara, sino comprender ese lenguaje para hacer un postulado creativo y social que esté bien estructurado”, comentó Manolo Márquez.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Desde su apertura en México, en noviembre de 2023, Leica ha exhibido el trabajo de fotógrafos latinoamericanos reconocidos, entre los que se encuentra Koral Carballo, Yael Martínez y Greta Rico. El próximo año comenzará a presentar el trabajo de fotógrafos internacionales, provenientes de Alemania, Francia, Dinamarca y otros países.

La entrada a la galería y a las charlas con fotógrafos es gratuita, las clases en la academia tienen costo de recuperación; para mayor información se puede visitar la página: https://leica-camera.com/es-MX .

“Espejo en la mirada: Alejandro Cegarra | César Rodríguez”, permanecerá abierta al público hasta el 11 de julio.