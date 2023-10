Andrés Oppenheimer propone soluciones al descontento social

El periodista argentino Andrés Oppenheimer, quien ha dedicado su carrera a investigar y escribir sobre política, economía, tecnología e innovación, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de nuestros tiempos publica ¡Cómo salir del pozo! (Debate, 2023), un libro en el que aborda el tema de la felicidad, cada vez más importante para sobrevivir en nuestro mundo contemporáneo.

Una exhaustiva investigación periodística de seis años de búsqueda de información y entrevistas en distintos países con el objetivo de resolver las preguntas de por qué, si vivimos en uno de los tiempos con mayor desarrollo económico y reconocimientos de derechos de la historia, la gran mayoría de la población vive infelizmente y qué están haciendo los gobiernos y las empresas para revertirlo.

“Sin inversión, no hay crecimiento y sin crecimiento, no hay reducción de la pobreza, sin reducción de la pobreza, no hay disminución del descontento ni aumento de la felicidad. Pero hay que hacer más, en este libro lo que quiero decir es que debemos y es posible encontrar las formas para lograr ambas cosas”, explica en entrevista con El Sol de México.

MIRADA A VARIOS PAISES

Sobre el origen del libro, el periodista relata que comenzó tras ver que en nuestro siglo, países cuyas economías crecían y reducían su pobreza, de pronto cruzaban por duros momentos de descontento social, tal y como le sucedió a Túnez, uno de los países donde sucedió la Primavera Árabe o, en Chile, que tuvo un estallido social en 2019.

Oppenheimer se entrevistó con el presidente de la encuestadora Gallup, quien dijo que el promedio de infelicidad en 137 países era cada vez mayor y, a partir del Reporte Mundial de la Felicidad, donde revisó cuáles eran los países con menor índice de infelicidad -Finlandia, Noruega, Suecia, Reino Unido, India, entre otros-, decidió visitarlos y conocer qué es lo que están haciendo.

“Hay varios factores importantes de la felicidad, por ejemplo, para los nórdicos, es muy importante el poder tener un colchón económico básico, tener una rica vida comunitaria, tener un propósito en la vida”.

En esos viajes conoció múltiples formas que utilizan los países para incentivar la felicidad, desde la creación de clubes de pasatiempos, más zonas verdes, el acompañamiento de profesionales de la salud mental, así como la implementación de una educación de la felicidad.

MÁS FELICIDAD MÁS PRODUCTIVIDAD

El autor comenta que en sus investigaciones encontró que cada vez hay un interés más grande de los gobiernos, pero también empresas que ven en la felicidad oportunidades para crecer sus negocios.

“Una de las cosas que he aprendido con este libro es que es que la gente feliz vive entre seis y 10 años más que la no feliz, según estudios serios y que las empresas con empleados felices son mucho más productivas que las empresas con trabajadores desganados. Lo interesante es que con los avances de la psicología positiva, se sabe es que el optimismo se puede aprender, no es algo genético, sino que se puede ejercitar.

“Antes la felicidad era un tema de sacerdotes, poetas, filósofos, pero ahora cada vez más psicólogos y economistas serios, ganadores del Premio Nobel como Daniel Kahneman, y muchos otros están seriamente impulsando teorías y prácticas basadas en evidencia científica para promover la felicidad”, agrega.

¿Y AMÉRICA LATINA?

Consciente de que las condiciones económicas y sociales en América Latina son distintas a los de los países europeos o asiáticos, el comunicador afirma que en la zona, “tenemos muchísimas posibilidades y soluciones que cito en el libro, pero, insisto todas tienen que ir de la mano con el crecimiento económico. No hay que engañarnos, todas esas soluciones son mucho más baratas, provechosas y prácticas, y nos podemos dar cuenta de ellas, al ver lo que hacen otros países, que no enfrentar el problema, que, por ejemplo en México cuesta millones de dólares en deserción estudiantil y laboral por depresiones”, finaliza.