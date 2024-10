Candilejas Musicales celebrará 12 años de llevar el arte a los veracruzanos; fecha y sede

Veracruz, Ver.- La compañía de teatro independiente, “Candilejas Musicales”, integrada por jóvenes veracruzanos con intereses por las artes escénicas, prepara una puesta en escena para celebrar 12 años de su fundación.

Gonzalo Andrés, productor de la agrupación, destacó que entre sus objetivos se encuentra el inculcar la importancia de las artes en la sociedad, puesto que considera es un rubro importante para la formación de los seres humanos.

Gonzalo Andrés, productor de “Candilejas Musicales” | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“El teatro es una expresión de la humanidad (…) creo que es súper necesario, que todos los niños sean inculcados a ver teatro (…) que las escuelas, las instituciones se preocuparan para que haya más arte desde la formación de los niños pequeños”.

Por su parte, Samantha Da Silva, actriz independiente, resaltó que en Veracruz se pueden hacer grandes producciones, porque los habitantes tienen mucho talento, sin embargo el gran detractor es la falta de apoyos.

“Sí se pueden hacer cosas padres, bien hechas, bien bonitas, con una producción increíble y no tienen que irse a México, no tienen que irse a Guadalajara, no tienen que irse a otros estados para poder presenciarlos”, explicó.

Resaltó que el apoyo de empresarios les permitiría mejorar y hacer más producciones para el disfrute del público veracruzano, un apoyo que no piden sólo para ellos, sino para todos los artistas independientes y amateurs que hay en la entidad.

“Estaríamos encantados de que empresarios muy grandes nos voltearan a ver, no sólo a nosotros, sino también al talento veracruzano que existe en diferentes ramas, en diferentes gremios, sobre todo en esto de las artes”, comentó.

Hacen lo que está en sus manos para conseguir su objetivo

Ante la nula inversión que reciben para sus producciones, este grupo de jóvenes actores implementa estrategias para reunir fondos y poder llevar al escenario su talento, sin embargo en ocasiones son ellos mismos quienes inyectan el capital necesario, explicó el también actor del Puerto de Veracruz, Gonzalo Andrés.

Samantha Da Silva, actriz independiente | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“En estos 12 años hemos intentado de todo (…) sinceramente yo pongo todos mis ahorros y todo el dinero que tengo ahorrado o mi sueldo del trabajo que tenga en lo que sea (…) la mayoría tratamos de que salga de nosotros porque no conseguimos patrocinio”, dijo.

Además, puntualizó que “hay cosas que mandamos a hacer, cosas que compramos y cosas que conseguimos y cosas que hacemos con nuestras manos para hacer un espectáculo increíble”, lo importante para ellos, destacó, es demostrar su amor por las artes escénicas.

¿Cómo celebrará Candilejas Musicales sus 12 años de trayectoria?

Con una adaptación del musical de Broadway “Company”, la agrupación independiente celebrará sus 12 años de trayectoria. La obra narra la historia de “Bobby”, un soltero que al llegar al tercer piso de su vida atraviesa una crisis existencial, mientras que sus amigos navegan por las altas y bajas del matrimonio.

La puesta en escena contará con la participación de 24 jóvenes actores y tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en el Teatro Clavijero ubicado en el Centro Histórico del Puerto de Veracruz.





