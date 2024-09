Canal de aguas de finales del siglo XIX y principios del XX, lo hallado en Xalapa: INAH

¿Un túnel en la calle Revolución? No, hasta ahora, lo que han descubierto arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es que en esa vía lo que quedó al descubierto con el hundimiento registrado en días recientes, son oquedades utilizadas para drenajes pluviales y que datan de finales del siglo XIX y principios del XX.

El arqueólogo José Antonio Contreras Ramírez, de la Unidad Xalapa del Centro INAH Veracruz, insistió en que con los datos que tienen hasta el momento, tras la inspección que han hecho en la zona, es que no se trata de un túnel que haya tenido un uso de refugio social, revolucionario o pasadizo secreto, “es parte de oquedades que fueron adecuadas para los drenajes”.

¿Qué es lo que el INAH ha descubierto hasta el momento en la zona centro de Xalapa?

“Inferimos que se trata de la red de manejo de aguas antiguo de la ciudad, hasta ahorita, no es un túnel que tenga una parte social, no tenemos argumento (…) está el drenaje pluvial que está detectado que la tubería está hecha con cerámica, barro cocido (…) son oquedades que la estratigrafía del suelo de Xalapa en esa parte mantiene muchas oquedades porque está sobre un sedimento volcánico, la derrama volcánica del (cerro) Macuiltépetl y nuestro suelo no es compacto, no vas a encontrar calles en Xalapa que estén parejitas, siempre van a estar con asentamientos por el propio suelo sobre el que creció la ciudad”.

Narró que hay dos áreas de la ciudad que el estrato sí está muy compactado que es la de Xallitic donde están los arenales y la salida a Coatepec en la zona de Los Tecajetes y el Deportivo Ferrocarrilero.

Sin embargo, señaló que el suelo de las partes volcánicas tiene muchas oquedades, algunas usadas durante la época prehispánica como es la Cueva de la Orquídea, mientras que otros eran usados como escurrimientos naturales, pues Xalapa es una ciudad lluviosa.

“Nosotros interpretamos que es parte de la red hidráulica del drenaje pluvial de Xalapa para finales del siglo XIX y principios del XX, esa oquedad sobre la cual se ingresó el drenaje pluvial hecho con arcilla, barro cocido como si fueran ladrillos, nada más que son ductos y eso va dentro de una cavidad que puede ser ese el drenaje pluvial de principios XX 1910, 1920, 1930. Tenemos la hipótesis de que sí formó parte de la red del drenaje pluvial de Xalapa para este tiempo”.

Recordó que la hipótesis es que esta red debió contactarse con el drenaje pluvial que corría en Enríquez y después bajaba para Úrsulo Galván incluso para la zona de Los Lagos.

El ayuntamiento de Xalapa recomendó a través de un breve comunicado a la población, tomar rutas alternas por el momento / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Hace unos años encontramos una tapa de un drenaje pluvial que tiene fecha de 1904, esta tapa la encontramos con la esquina que forma Allende, Juan Palacios y Balderas, es de pura piedra volcánica y tiene grabado el 1904, con estos datos como arqueólogos lo estamos asociando a esa fecha”.

No obstante, refirió que todo esto debe ser constatado porque son hipótesis y posibles explicaciones que requieren ser comprobados, oportunidad que se presenta ahora.

“Ahora estamos especulando y no tenemos mayor certeza de cuál fue su uso o función hasta que sigamos recolectando los datos en el proceso de excavación. Yo como arqueólogo y con esta hipótesis de comprobar si es una parte de los barrios prehispánicos sobre los que hace toda la ciudad después de 1519, 1580, tenemos especial interés en llevar a cabo exploraciones arqueológicas, ahora es muy difícil porque sí nos lleva un poquito de tiempo y la obra en el centro de la ciudad debe ser muy rápido por la vida propia de Xalapa”.

Dijo que desean aprovechar la disposición que ha mostrado el alcalde Ricardo Ahued para llevar a cabo un muestreo que les dé certeza de a qué corresponde lo que se ha venido encontrando en esa parte de la calle de Revolución que va de Juárez a Enríquez.

Calle Revolución en Xalapa | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

“Esperamos lograr una buena coordinación, que sí nos den un poquito de tiempo, nuestro trabajo sería en la inspección permanente de cómo avanzan las excavaciones. Hemos hecho inspección desde el lunes con personal del ayuntamiento y están también los equipos de CMAS, estamos viendo, y si fuera necesario que tuviéramos que hacer alguna excavación sistemática con un poquito más de calma, eso dependería de los hallazgos que se vengan encontrando”.

Y es que dijo que necesitarían realizar excavaciones más profundas y un muestreo estratigráfico sin que se detuvieran los trabajos de la sustitución del drenaje.

El alcalde de Xalapa señaló que al tratarse de un canal muy antiguo tienen que ver la forma de trabajar en la zona para no afectarlo / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Sostuvo que, para conocer el pasado, esas obras son importantes y podrían ser aprovechadas porque no se tiene otra oportunidad, lo que en ocasiones se complica por el tiempo que implica dado que para realizar esos trabajos requerirían entre uno o dos meses, aunque buscarían adecuarse a los tiempos del personas de las distintas áreas del municipio.

“Sí es importante, sí hay urgencia, sí es costoso, pero también es cierto que para conocer nuestro pasado estas son de las pocas posibilidades que se nos presentan y afortunadamente creo que sí hay un buen trato con el municipio, ahí vamos”, añadió.

