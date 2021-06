Arte ayuda a recuperar sensibilidad; presentan “Vive la ópera”

Xalapa, Ver.- El barítono italiano Paolo Pagnozzi, el tenor Armando Mora y el actor Eduardo Azuri encabezan “Vive la ópera”, propuesta que incluye arias escenificadas por un grupo de cantantes, así como charlas con especialistas que aportan datos históricos y anecdóticos.

En momentos de pandemia, Armando Mora exhorta a experimentar los beneficios del arte, pues declara que su función es imprescindible: “Estamos tan encerrados en el miedo en no salir, no compartir, no abrazar, no besar, no tocar, que estamos cerrando nuestra sensibilidad”.

Alerta que estamos ante un virus que toca el sistema respiratorio pero el contexto que genera ataca el sistema sensible del cuerpo y limita el calor humano, el cual es necesario expresar.

Al respecto, considera que consumir arte puede ayudar a las personas a recuperar su sensibilidad comprimida, “podrán suspirar, llorar, reír, cantar y sacar esas emociones contenidas a que nos ha sometido el confinamiento”, indica.

Sobre el espectáculo, con dos presentaciones previas, Armando Mora da a conocer que nuevamente se presentarán hoy a las 08:15 en el Cecuam-Xalapa, sitio donde se podrán escuchar arias de Mozart y Verdi en italiano, que es el lenguaje original.

Para el día mencionado están programadas La Traviatta y Don Carlo, de Verdi, y La Nozze di Figaro y Don Giovanni, de Mozart. En opinión de Armando Mora, se trata de una buena oportunidad para acercarse a la ópera de una manera menos formal que recuerda los orígenes populares de este arte.

En entrevista, explicó que es una idea original de Paolo Pagnozzi, quien lo invitó para dirigir musical y escénicamente a los integrantes de Modus ÓPERAndi, las sopranos Karyme Rocha, Rita María Hernández y Montserrat Rodríguez; la mezzosoprano Ivanka Winowich, y el tenor Pablo Camargo.

Foto: Cortesía | Armando Mora, tenor

El cantante convocó a disfrutar de la ópera y conocer el Centro Cultural y Desarrollo Integral, un nuevo sitio en la capital del estado, ubicado en calle 13 de Septiembre número 45, colonia Isleta.

Los interesados en acudir al nuevo concepto de “Ópera y Talk” pueden obtener mayor información en el 22 88 59 83 65.