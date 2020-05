Arte en barro no es valorado; "quieren dar 5 pesos" por una pieza

Xalapa, Ver.- Hijo de una familia de alfareros, quienes elaboran desde cazuelas hasta piezas ornamentales, Manuel Paxtla no escapó al encanto del barro. Hoy, con 36 años de edad, el originario de Teocelo, ha logrado hacerse de un prestigio en México por conjuntar las artes plásticas y la artesanía con el arte prehispánico. Es uno de los pocos creadores de instrumentos musicales de barro. Fabrica silbatos, ocarinas, trompetas, tambores y vasijas silbadoras, cuyos orígenes datan del periodo clásico mesoamericano, entre el 300 y 900 después de Cristo.

Al recordar su niñez, Manuel no puede dejar de mencionar a sus padres, pues desde que tenía ocho años aprendió a trabajar el barro con ellos; el papá necesitaba que alguien le ayudara en la producción, y también en la venta.

Desde entonces y hasta la actualidad, dijo en entrevista, se ha dedicado a explorar, experimentar, estudiar e investigar este material. A diferencia de sus padres, Manuel cuenta con un título profesional. Es licenciado en Artes Plásticas, opción cerámica, por la Universidad Veracruzana, lo cual le da la visión para declarar que es lamentable que la mayoría de la gente no valore a los artesanos como se debe y lo mismo ocurra con lo que hacen.

“Cuando iba a hacer mi tesis de licenciatura quise hablar sobre los instrumentos musicales de barro. Mi primera inquietud fue notar que los artesanos los hacían ´fácil’, pero lo curioso vino después: cuando yo los quise crear fui consciente de las dificultades y el trabajo, lo cual no es tomado en cuenta. Inicialmente para mí fue frustrante, sobre todo porque las personas quieren dar cinco pesos por una pieza, porque ‘no es más que un silbatito´.

Eso me llevó a adentrarme y a incursionar en otros instrumentos”. Manuel Paxtla ha dado talleres en diferentes lugares y entre sus metas está seguir compartiendo lo que ha aprendido; quiere continuar en la artesanía para sentar un precedente: “He conocido artesanos muy buenos y otros no tanto, pero difícilmente llegan a más; en cuanto a los artistas, pueden no ser tan buenos, pero sus posibilidades de alcanzar otros niveles o renombre es más sencillo. Un título sí influye en cómo te ven los demás, aunque yo no creo que necesariamente deba ser así, por lo menos en estas áreas”, expresó.

Si bien una de sus líneas de trabajo es la de los instrumentos musicales, otra de sus fuentes de trabajo es la escultura contemporánea, para la cual recurre a temas antiguos y le da una nueva interpretación.