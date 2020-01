Margo Glantz, figura central de la cultura mexicana

La escritora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana Margo Glantz, conmemora hoy 90 años de existencia, en los cuales ha recibido un buen número de reconocimientos que la ubican como una de las figuras importantes en las letras mexicanas y entre sus pasiones confesas, están los viajes, por lo que prepara un libro donde hablará de sus travesías por el mundo, donde este 2020 tiene varias invitaciones, entre estas a ciudades como Londres y Madrid.

Actualmente, los pasos de Margo también la llevan a recorrer en la Ciudad de México, a los sitios que han sido significativos para ella, por eso hizo, en compañía de varias mujeres, un recorrido literario en el barrio de La Merced, el de sus recuerdos y primeros años, debido a que ahí nació y vivió de niña.

De sus próximos proyectos literarios, Margo Glantz ha comentado que prepara un libro de viajes, que ya lleva mucho tiempo en preparación y de su contenido abundó: . “Recuerdo muchos tiempos, espacios, territorios, me preocupa poder hacer un buen ensamblaje de una cantidad de vivencias que he tenido a lo largo de 50 años que quiero condensar en un libro. Será como muy ágil con la idea que funcione como una biografía fragmentada”. También lanzará un libro de ensayos que editará Sexto Piso y coordinará Ana Negri.

¿Quien es Margo Glantz?

Margarita Glantz Shapiro (28 de enero 1930) realizó estudios de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de graduarse continuó sus estudios académicos en París, donde se doctoró en Letras Hispánicas en la Universidad de La Sorbone.

En 1958 empezó su trayectoria académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde ha ejercido la docencia por más de 50 años; ha impartido cursos de literaturas clásicas, de las lenguas modernas, letras mexicanas e hispanoamericanas. Ha sido reconocida como profesora visitante en universidades tan prestigiadas como Yale, Princeton, La Joya, Harvard, entre otras muchas.

En 1995 fue elegida miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua para ser la tercera ocupante de la silla XXXV y tomó posesión el 21 de noviembre de 1996. En 2010 obtuvo el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (antes Juan Rulfo) y en 2015 el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, entre muchos más.

Es autora de novelas Las genealogías, Síndrome de naufragios, De la amorosa inclinación a enredarse en cabellos; El día de tu boda; Apariciones; Zona de derrumbe y recientemente en Argentina salió su reciente publicación El Texto encuentra un cuerpo.

Erudita con sentido del humor

Reconocidos escritores nacionales quienes han convivido con Margo Glantz y han leído sus textos, como Nicolás Alvarado, Carmen Boullosa, Benito Taibo y Jorge Volpi cuentan a Organización Editorial Mexicana (OEM) la importancia de la obra de la autora mexicana.

Nicolás Alvarado:

Margo Glantz se ha ocupado del mundo de lo doméstico, de lo femenino y lo ha hecho con una extraordinaria lucidez y capacidad de reflexión. Yo creo que es el mejor ejemplo de una escritora feminista que entiende lo femenino como algo que trasciende el género y que va de un lado poco explorado de la literatura. Las páginas de Margo Glantz son profundamente conmovedoras, divertidas enormemente lúcidas y es una gozada platicar con con ella y leerla.

Carmen Boullosa:

Toda mi vida literaria me ha acompañado Margo Glantz, la conocí desde fines de los setentas. La he seguido, a ella, lo que escribe, voy a sus conferencias. Es una amiga querida y de quien he aprendido muchísimo. Es una erudita, un ser lleno de vida y de sentido del humor. Esta persona con esta especie de sabiduría pícara que no tiene equivalente en nuestra lengua, me atrevería yo a decir.

Benito Taibo:

Margo Glantz es una de nuestras más jóvenes escritoras que ha logrado lo que parecería imposible, reinventarse asimisma todo el tiempo. Entra a Twitter para hacer ingeniosísimos comentarios, poniendo el punto sobre las ies, Merece un homenaje permanente por parte de todos nosotros.

Jorge Volpi:

Sin duda, Margo Glantz es una de las figuras centrales de la literatura y de la Universidad Autónoma de México (UNAM) al mismo tiempo, es profesora, investigadora, también una escritora notabilísima y de primera línea.