Aves y moras/Celia del Palacio, novelar la historia y a nosotras

No todas las mujeres son brujas, pero sí todas tenemos el potencial de serlo, más en la definición que Celia del Palacio nos ofrece: mujer libre, rebelde, que no se deja y que accede al conocimiento para lograrlo. Estamos ante Mujeres de la tormenta, un thriller de ficción histórica, novela que nos presenta seis mujeres en diferentes temporalidades y geografías (enmarcadas en Veracruz) unidas por un hermoso puñal, varios sortilegios y la naturaleza intempestiva.

Asesinaron a la madre de Lilia y ella regresa a Xalapa para encarar todo, no solo el funeral, la casa, los recuerdos, las amigas de su madre y su activismo, también el misterio, quién ha sido el asesino.

Conoce a Mwezi, la hija de una princesa africana que llegó en uno de los barcos que transportaban esclavos y cómo, junto a Yanga, inicia el primer grito de independencia. Entérate de la Condesa de Malibrán, sus hechizos y conjuros, sobre su marido y los piratas que atacaban el puerto de Veracruz. Reconoce, como nunca, la magia de la mulata de Córdoba, acaso la más famosa de todas estas brujas. Acompaña a Jacinta, la sirviente de Don Antonio López de Santa Anna y finalmente a Anastasia, una heredera de Coatepec, a quien le arrebatan sus tierras, y de cómo ambas hacen uso de sus artes para salir avante en agrestes circunstancias.

Bajo advertencia, podrás detectar un montón de engaños, mañas y artilugios. Es una novela histórica, sí, la autora es de hecho historiadora y se documentó muy bien antes de escribir está pesquisa. Muchos de los hechos relatados son verdad, sucedieron, hay registros, pero, esto es un thriller, nunca lo olvides, y hay un asesino suelto en la actualidad. Si lo sopesamos bien, hay muchos, la realidad siempre supera a la ficción, porque justo ahora es que ya estamos hablando de las muchas mujeres, diversas por demás, algunas estudiantes, algunas novias, algunas investigadoras, algunas empresarias, algunas niñas, algunas defensoras, algunas abuelas, algunas madres, algunas activistas, que han sido asesinadas, y para las cuales soñamos y exigimos justicia y verdad.

Mujeres de la tormenta es una lectura que se asemeja a una máquina del tiempo, pero no tendremos la comodidad de ser simples testigos, nos va a sacudir, empapar, marear y revolcar. No nos puede dejar indiferentes, porque también es una invitación a la libertad, y nada despeina más las fibras del cuerpo que saber qué es posible otras formas. Otras posibilidades.

La portada de mi ejemplar es increíble: en un barniz plateado brilla conforme mueves el libro, un puñal con una quimera femenina en el mango, sobre un rojo intenso se dibuja el contorno de una negra de mirada maternal, y allí, sugerido, un círculo con símbolos alrededor, es un hechizo el cual está documentado en archivo, y es importante que sepas que le causó el encierro a la mujer que lo trazó en el piso.

El ejemplar no está dedicado a mí, sino a mi madre, y fue ella quien me pasó la estafeta, la magia más poderosa. Lo encuentras en editorial Suma de letras, ahora con su nueva imagen, un barco en altamar. Me detuve en la portada física pues, aunque parece nimio describirla, no lo es, el libro como objeto se vuelve tu talismán, a quienes nos gustan los libreros y viajar entre páginas, sabemos que cada título envejece y gana un no sé qué, con cada lectura, además de que también hace uso de las nuevas tecnologías para enriquecer el viaje a través de códigos QR.

Este año tuve la fortuna de releerlo en colectivo, con el grupo de jubiladas Voces de otoño, unas mujeres jubilosas con interés de escribir, leer y compartir –y si te interesa, puedes sumarte-. Y el aquelarre se ha armado, hemos invocado a la autora para conversas con ella en directo, porque las lecturas grupales nos ensanchan, y Mujeres de la tormenta, me atrevo a decirlo, nos rejuvenece.

Si regresas a buen puerto después de navegar por esta novela de ficción histórica, seguro Leona o Hollywood era el cielo, ambas de Celia del Palacio, son próximos viajes que puedes agendar. En el primero, la autora nos cuenta de manera magistral todo alrededor de Leona Vicario, esta mujer independentista extraordinaria, en el segundo, es la vida de una de las primeras divas de cine mexicano, Lupe Vélez, ambos un retrato cautivador en el que seguramente podremos reflejarnos y sentirnos cómplices no importa las distancias y diferencias. Aquí está la clave ¿por qué nos gustan las historias? porque estamos hechas de ellas.

