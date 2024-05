Papantla es hogar de la banda de thrash “Destripador”: luchan por abrir más foros al metal

La adrenalina, el amor al arte y la diversión son algunos elementos que motivan a la banda “Destripador“ a crear música desde el centro del Totonacapan, en Papantla. “Hacemos thrash, que es un género rápido, duro y agresivo, ya que se trata de disfrutar la música y el momento”, expresaron los integrantes Alan Gómez, Daniel Hernández y Enrique Raga.

¿Qué es el thrash?

El género “thrash” que surgió en los años 80 en Estados Unidos, lejos de perder popularidad, sigue ganando adeptos entre adolescentes, jóvenes y adultos, quienes disfrutan de la velocidad de la música.

Expresaron que es la segunda vez que tocan pero aseguran que la organización nunca ha sido óptima | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

No obstante, sobre el ambiente que rodea a este estilo musical “no a todo mundo le puede gustar, pues yo le digo a mi mamá ´ve a verme tocar y mira la diversión que tenemos nosotros, la adrenalina que se genera y cómo la gente brinca”, dijo el baterista Daniel Hernández.

Cultura ¿Te lo perderás? Con entradas gratuitas y recorridos, ya preparan el Día de los Museos en Xalapa

¿Cuándo se formó la banda Destripador?

En febrero de 2019 se unieron los 3 jóvenes: “Comenzamos a tocar, dijimos ‘vamos a ver qué pasa’ y tuvimos un toquín a los 6 meses y tuvimos una buena respuesta”. Después recibieron una invitación a un concierto en Veracruz de parte de la banda Electric Cult en donde se plantearon la idea de tener un material propio que presentar.

El grupo oriundo de Papantla admite que el camino no ha sido fácil, ya que el género “thrash” no tiene foros establecidos y deben valerse por sí mismo para abrir espacios. “Culturalmente el Totonacapan es fuerte. Hay artistas, pintores; hay poesía, música y danza, pero el gobierno no apoya. Uno por amor al arte está aquí, pero las autoridades no”, expresó el baterista Daniel Hernández.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Recordó que la gente puede ir cada domingo al parque cultural a mirar danzas: “La gente va porque ama esto. Nosotros paramos por Covid, pero hacemos un festival cada 3 meses llamado Kachikin Masacre Fest y traemos a bandas foráneas y locales, pues nosotros tenemos la batuta de seguir el movimiento de rock y metal en Papantla porque lleva años ya muerto en cuanto a toquines”.

La adrenalina, el amor al arte y la diversión son algunos elementos que motivan a la banda “Destripador“ a crear música desde el centro del Totonacapan, en Papantla | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Entrevistados después de su presentación en Cumbre Tajín, expresaron que es la segunda vez que tocan pero aseguran que la organización nunca ha sido óptima: “Yo vengo desde el 2003 y antes venían buenos músicos. En 2015 tocó Santana pero tarde; Primus y Tool también pero siempre mal organizado”.

En su caso, expresó que en el Foro Rock tocó con tres grupos y “cuando preguntamos por la batería, llego y no hay nada, ni atriles. La organizadora del foro no estuvo aquí y toqué con un platillo”.

Puedes leer más: Piedra del diablo en el MAX esconde un misterio: arqueólogo narra el descubrimiento

Asimismo, admitió que “es un festival grande y uno se presenta porque es una buena plataforma para bandas emergentes”.

En febrero de 2019 se unieron los 3 jóvenes comenzaron a tocar y dijeron ‘vamos a ver qué pasa’ y tuvieron una presentación a los 6 meses | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Para finalizar expresaron que sobreviven por amor al arte y en un punto quieren vivir del metal, “pero tenemos que esforzarnos sin apoyo, ensayando y dándole en todos lados. Gracias a los ‘dioses del metal’ tenemos tocadas en varias partes de la República”, concluyeron.

Quien desee puede visitar sus perfiles de Instagram y Facebook.