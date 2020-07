Banda Sinfónica conmemorará los 50 años de la partida de Agustín Lara

Xalapa, Ver.- En este año se cumplen 50 años del fallecimiento del músico poeta Agustín Lara, razón por la cual la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz prepara un programa para conmemorarle. Asimismo, hará conciertos dedicados al también músico orizabeño Francisco Gabilondo Soler (Cri-Crí), en su aniversario luctuoso.

Jorge Arturo Castillo García, director titular del organismo musical, dijo que la Banda hace un énfasis en los programas culturales y a través de la música popular llegar a un público más extenso, de ahí sus presentaciones en ferias y parroquias, además de los conciertos didácticos que ofrece en escuelas.

El pupilo del maestro Mateo Oliva, bajo cuya tutela aprendió análisis, orquestación, instrumentación y a hacer arreglos sinfónicos, comentó que trabaja en la preparación de cápsulas donde los integrantes de la Banda hablarán sobre los instrumentos, así como que tenían listo un concierto con música de Gabilondo Soler para celebrar a los niños, el cual se reprogramará para el segundo semestre del año cuando se conmemorará su aniversario luctuoso.

Castillo García, quien es licenciado en Dirección Orquestal por The Associated Board of The Royal School of Music de Londres, asentó en entrevista para Diario de Xalapa que la Banda trabaja en dos vertientes: los actos cívicos a nivel estatal y nacional, con apariciones los jueves en el arrío de bandera en el parque Juárez, así como sus conciertos de gala gratuitos en el Teatro del Estado, donde se han agotado las localidades. Eso ha elevado el nivel de la agrupación, a la vez que ha incentivado a los músicos. Aunque el director titular tiene varias composiciones propias como el capricho de La bruja para violín y obtuvo la Primera Mención en el IV Concurso Internacional de Composición Para Bronces Isla Verde 2014, en Argentina, y ha escrito por encargo música para documental, una radionovela histórica, además de música para televisión, lo suyo son los arreglos musicales.